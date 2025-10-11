Precio del Dólar Hoy SÁBADO 11 de Octubre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy sábado 11 de octubre de 2025 en México es de 18.59 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano cerró la semana laboral con un fuerte retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional tuvo un descalabro que alcanzó el 1.2% a causa de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a productos chinos.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 10 de octubre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 10 de octubre de 2025 fue de 18.5424 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 10 de octubre en los 18.59 pesos por divisa verde.

¿Se publica el dólar FIX en el DOF el sábado 11 de octubre de 2025?

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este sábado no se publica.

Una vez que se obtiene la cifra, se hace oficial al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que será la que un día después se tomará como referencia.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 11 de octubre, es de 18.3830 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 11 de octubre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banco Azteca 16.95 18.99 BBVA Bancomer 17.48 19.02 Banorte 17.85 18.90 Banamex 18.04 19.08 Scotiabank 16.30 19.20

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

