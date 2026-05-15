Precio del Dólar Hoy VIERNES 15 de Mayo de 2026: Así Está el Tipo de Cambio con el Peso
N+
En esta jornada en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, el peso mexicano comenzó con una ligera baja, repecto al cierre del día anterior
COMPARTE:
El precio del dólar hoy viernes 15 de mayo de 2026 en México es de 17.33 pesos por billete verde en promedio.
Noticia relacionada. ¿Qué Significan la Pirámide y el Ojo en Billete de 1 Dólar?
¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 14 de mayo de 2026?
El cierre del dólar del jueves 14 de mayo de 2026 fue de 17.22 pesos por divisa estadounidense.
¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el viernes 15 de mayo de 2026?
El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.21 pesos por dólar para este viernes 15 de mayo.
El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 15 de mayo de 2026, según Banxico, en 17.18 pesos por cada divisa verde.
El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.
Tipo de cambio del dólar hoy 15 de mayo de 2026 en México
|Banco
|Compra
|Venta
|Afirme
|16.40
|17.90
|Banco Azteca
|16.00
|17.64
|BBVA Bancomer
|16.37
|17.50
|Banorte
|16.00
|17.60
|Banamex
|16.66
|17.62
|Scotiabank
|16.60
|17.85
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.
Historias recomendadas:
- Sheinbaum Anuncia Cambios en Su Gabinete: Se va Director de Pemex y Llega Juan Carlos Carpio
- Detienen a “El Junior”, Segundo al Mando de Grupo Criminal “Los Viagras”, en Guerrero
- CIA Confirma Encuentro Entre su Director y Representantes del Gobierno Cubano, ¿De Qué Hablaron?
LECQ