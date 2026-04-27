¿De Cuánto Será el Descuento en Gasolineras de México tras Acuerdo de Gobierno con Bancos?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes 27 de abril de 2026 la firma de un acuerdo estratégico con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para reducir las comisiones en el pago de combustibles.

Esta medida, coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con la participación del Banco de México (Banxico), tiene como objetivo directo disminuir el precio final de la gasolina y el diésel para los consumidores.

Noticia relacionada: “No Podemos Nunca Apoyar Un Acto Violento”: Sheinbaum por Disparos en Cena de Corresponsales

Los nuevos descuentos en comisiones

El acuerdo establece una reducción sustancial en los costos que las gasolineras asumen por aceptar pagos digitales. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que estos ahorros se verán reflejados en el precio que pagan las y los mexicanos. Los descuentos por transacción se aplicarán de la siguiente manera:

Tarjeta de débito : Reducción del 0.45% por cada transacción (llegando al 0% según lo expuesto).

: Reducción del 0.45% por cada transacción (llegando al 0% según lo expuesto). Tarjeta de crédito: Reducción del 1% por cada transacción.

Reducción del 1% por cada transacción. Vales: Reducción de 1.10 pesos por cada transacción.

En el caso del uso de tarjetas bancarias, se estima que se dejará de cobrar el 80% de la cuota habitual.

Sheinbaum Anuncia Medidas para Contener Precio de los Combustibles

Vigencia y alcance del beneficio

Este beneficio para la economía familiar no será permanente, sino que operará bajo un periodo específico definido por las autoridades y las instituciones financieras:

Fecha de inicio : 1 de mayo de 2026.

: 1 de mayo de 2026. Fecha de conclusión: 31 de octubre de 2026.

La implementación de estas medidas cuenta con el respaldo regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banxico para asegurar su cumplimiento a partir de la fecha estipulada.

Adiós al efectivo

Durante la conferencia matutina de la presidenta, se informó que este acuerdo representa una primera etapa de un plan más ambicioso. Emilio Romano Mussali, presidente de la ABM, señaló que el objetivo final es eliminar el uso de efectivo en el pago de gasolinas para acelerar la digitalización de la economía nacional.

Próximos pasos para reducir el precio diésel

La jefa del Ejecutivo Federal adelantó que los esfuerzos para contener los precios continuarán de inmediato. Para mañana, 28 de abril, se tiene programada una reunión con gasolineros y representantes de estaciones de servicio con la finalidad específica de seguir reduciendo el precio del diésel.

“Estamos trabajando para que no aumente el precio de los combustibles y, al contrario, para ver cómo podemos reducirlo más todavía”, puntualizó la presidenta Sheinbaum, destacando que este acuerdo es una demostración del trabajo conjunto entre el sector público y privado en beneficio del pueblo de México.

Conductor Carga 60 Litros de Gasolina y se Escapa Sin Pagar en Puebla

Historias recomendadas:

AMP