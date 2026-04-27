“No Podemos Nunca Apoyar Un Acto Violento”: Sheinbaum por Disparos en Cena de Corresponsales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a la violencia, luego de los disparos en la cena de corresponsales en Estados Unidos de América (EUA), en la que estaba presente su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“No podemos nunca apoyar un acto violento”, enfatizó la mandataria hoy, 27 de abril de 2026, durante su conferencia de prensa diaria.

Asimismo, resaltó que la democracia es la forma de resolver las diferencias:

“Debemos estar en contra siempre de la violencia, y más la violencia política para resolver problemas; la democracia es la forma de resolver las diferencias que puede haber”.

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Primer país en expresar solidaridad

Sheinbaum Pardo insistió en que no se puede apoyar un acto violento y dijo que por ello, México fue el primer país que expresó su solidaridad y que celebró que el presidente Trump y su esposa estuvieran bien.

“No podemos nunca apoyar un acto violento y por eso fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad diciendo: qué bueno que está bien el presidente Trump y su esposa; y condenamos este tipo de violencia”, declaró.

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¿Qué pasó en la cena de corresponsales?

El sábado pasado, un hombre armado intentó entrar al salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en la que estaban presentes el presidente Trump, su esposa y otros miembros de la administración estadounidense, quienes fueron evacuados por el Servicio Secreto.

El responsable de los disparos fue detenido, mientras que todos los asistentes del evento resultaron ilesos.

En rueda de prensa posterior, el mandatario republicano dijo que el agresor era un “lobo solitario” y un “loco” que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad.

Conferencia de prensa mañanera completa de hoy

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Con información de N+ y EFE.

spb