Cena de Corresponsales de la Casa Blanca: Donald Trump Vuelve a Estar Bajo Amenaza

Este sábado, el presidente Donald Trump volvió a estar bajo amenaza luego de un incidente de seguridad en el hotel Hilton de Washington, donde se llevaba a cabo la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

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Mientras se servía la cena, se escucharon algunas detonaciones en el salón donde se efectuaba la reunión. El Servicio Secreto sacó al mandatario y a su esposa, Melania, así como al vicepresidente J.D. Vance.

Otros funcionarios del gabinete también fueron resguardados hasta que la situación se contuvo. Sin embargo y a pesar de que Trump quería continuar con la celebración, esta fue cancelada.

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¿Qué ocurrió en el hotel Hilton?

Afuera del aposento, un hombre yacía en el suelo mientras agentes federales lo tenían bajo custodia. Más tarde, fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de Torrance, California.

Según funcionarios, era huésped en el citado inmueble y cuando se celebraba la cena, llegó hasta el vestíbulo de acceso al lugar armado con pistolas y cuchillos.

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Corrió hacia el salón de baile y fue ahí donde comenzaron los disparos. Un agente del Servicio Secreto fue herido, mientras que Cole fue asegurado y este lunes será presentado ante la corte.

Hasta el momento, la policía cree que abrió fuego y actuó solo, pero todavía no se ha dado a conocer la motivación para actuar en dicho evento.

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Trump, bajo amenaza

Esta sería la tercera vez que el presidente Trump está bajo amenaza en menos de dos años, esta última, ya como mandatario de Estados Unidos.

Si bien no se conoce si Cole Tomas Allen tenía como objetivo atacar al mandatario, el hecho es que en términos de seguridad estuvo muy cerca de él.

Y es que antes de llegar a la Casa Blanca, el 13 de julio de 2024, Thomas Matthew Crooks usó un fusil AR-15 y disparó contra el actual presidente durante un mitin en Butler, Pensilvania.

Trump recibió un disparo en la oreja derecha, mientras que un asistente al evento falleció, así como el atacante, y dos personas más resultaron heridas.

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El 15 de septiembre de 2024, casi dos meses antes de la elección presidencial que ganó, un nuevo evento sacudió el círculo de seguridad de Trump.

De acuerdo con el FBI, hubo un intento de asesinato contra el presidente en el Trump International Golf Club, en West Palm Beach, Florida.

Ryan W. Routh, de 58 años, estaba escondido entre los arbustos, con un rifle semiautomático de la era soviética. La agencia federal informó que no disparó y no tenía a Trump en su línea de mira.

Sin embargo, ante la emergencia y al estar Trump a 365 metros de distancia del tirador, un agente disparó contra Routh y este corrió y se escapó, aunque más tarde fue detenido y acusado por delitos federales.

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Cuatro presidentes de EUA asesinados

De acuerdo con los Archivos del gobierno de Estados Unidos, cuatro presidentes fueron asesinados en funciones:

Abraham Lincoln, el 14 de abril de 1865 fue agredido y un día después murió.

James A, Garfield, el 2 de julio de 1881 fue atacado y perdió la vida el 19 de septiembre de ese año.

William McKinkey, el 6 de septiembre de 1901 fue atacado y falleció el 14 de septiembre del mismo año.

John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963 recibió un disparo y murió el mismo día.

Según los datos, fue hasta después del atentado contra McKinley que se instituyó la protección sistemática y continua del presidente de Estados Unidos.

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Con información de N+

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