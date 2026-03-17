¿En Qué Plazo de Cetes Me Conviene Invertir esta Semana, Según la Última Subasta del Banxico?

Tras la más reciente subasta de valores gubernamentales realizada por el Banco de México (Banxico), el panorama para los ahorradores e inversionistas presenta movimientos mixtos.

Si estás pensando en poner a trabajar tu dinero esta semana, los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes) han dejado de caer en los plazos más largos, ofreciendo oportunidades atractivas dependiendo de tu horizonte de inversión.

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1. Para máxima liquidez: Cetes a 28 días

El plazo más corto se mantuvo sin cambios respecto a la semana anterior, situándose en 6.81%. Este es ideal para quienes necesitan tener su dinero disponible pronto o para conformar un fondo de emergencia. Aunque es la tasa más baja, sigue ofreciendo un rendimiento real positivo frente a la inflación actual del 4.02%.

2. El equilibrio: Cetes a 91 días (3 meses)

Este instrumento registró un ligero ajuste a la baja de 0.06 puntos porcentuales, cerrando en 7.02%. A pesar del pequeño descenso, rompe la barrera del 7%, siendo el punto medio preferido para quienes buscan un balance entre una tasa competitiva y no amarrar su capital por demasiado tiempo.

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3. El ganador de la semana: Cetes a 182 días (6 meses)

Los rendimientos a medio plazo mostraron un repunte significativo, ubicándose en 7.25%. Este plazo es actualmente uno de los más atractivos, ya que logró avanzar 0.16 puntos porcentuales.

Si no planeas usar tu dinero en el próximo medio año, este instrumento te "premia" con una tasa superior a la de los plazos cortos.

4. Para maximizar ganancias: Cetes a un año y dos años

Los Cetes a 364 días (un año) dieron la sorpresa con un fuerte repunte de 0.37 puntos, colocándose en 7.58%. Por su parte, el plazo a dos años (707 días) se disparó hasta el 7.81%.

Si tu meta es a largo plazo, estos son los ganadores indiscutibles. Al fijar estas tasas ahora, te aseguras un rendimiento cercano al 8% anual, protegiéndote ante posibles bajas en la tasa de referencia que Banxico podría anunciar en su reunión del próximo 26 de marzo.

Entonces, ¿cuál elegir?

Si buscas el mayor rendimiento posible, los plazos de un año (7.58%) y dos años (7.81%) son la mejor opción esta semana, ya que capturaron los mayores incrementos en la subasta. Sin embargo, si prefieres mantener cierta flexibilidad, el Cete a 6 meses (7.25%) ofrece el mejor "salto" de tasa sin comprometer tu liquidez por tanto tiempo.

Recuerda que estas tasas son brutas; para obtener tu ganancia real, debes considerar la retención de ISR, que para este 2026 se sitúa en el 0.90% anual sobre el capital.

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