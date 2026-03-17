El peso mexicano registró este martes 17 de marzo de 2026 una ligera ganancia, hilando su segunda jornada de avances frente a la divisa estadounidense.

Este comportamiento se da en un contexto de debilidad global del dólar y mientras los inversionistas mantienen la mirada puesta en las tensiones en Medio Oriente y los próximos anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

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Desempeño del mercado local

Al cierre de la jornada, la moneda local cotizaba en 17.66 unidades por dólar, lo que representó un avance marginal del 0.07%. Cabe destacar que este movimiento extiende el repunte del lunes, cuando el peso escaló un 1.5% en los mercados internacionales.

Por su parte, el mercado accionario local también mostró optimismo; el índice referencial S&P/BMV IPC subió un 0.65%, situándose en los 66 mil 76.66 puntos, tras el feriado del lunes en México.

Factores clave en la jornada

La apreciación del peso y de otras divisas latinoamericanas se vio impulsada principalmente por un retroceso del dólar, que cedió terreno tras haber alcanzado el viernes su nivel máximo en 10 meses.

Sin embargo, el panorama financiero sigue marcado por la cautela debido a los siguientes elementos:

Conflicto en Medio Oriente: La escalada de la guerra entre Israel e Irán ha impulsado los precios del petróleo. El crudo Brent cerró en 103.42 dólares por barril, lo que reaviva los temores de una mayor inflación global.

La escalada de la guerra entre Israel e Irán ha impulsado los precios del petróleo. El crudo Brent cerró en 103.42 dólares por barril, lo que reaviva los temores de una mayor inflación global. Expectativa de la Fed: El mercado descuenta que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios este miércoles. No obstante, existe nerviosismo por la conferencia de Jerome Powell y las señales que pueda dar sobre futuras políticas ante los riesgos inflacionarios.

El mercado descuenta que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios este miércoles. No obstante, existe nerviosismo por la conferencia de Jerome Powell y las señales que pueda dar sobre futuras políticas ante los riesgos inflacionarios. Agenda comercial: En el ámbito interno, la atención de los analistas se centra en el inicio de las conversaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC.

Panorama regional

El peso mexicano no fue la única moneda en terreno positivo. El real brasileño avanzó un 0.55%, mientras que el peso chileno y el peso colombiano registraron alzas de 0.47% y 0.18%, respectivamente.

"A pesar de la reciente caída del dólar, no se descartan nuevas presiones al alza en los próximos días ante la expectativa de que la Fed mantenga tasas altas por un periodo prolongado", señaló Banco Base en su reporte diario.

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