Plan B de Reforma Electoral: Presidente de la Jucopo del Senado Asegura que No Habrá Fast Track

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, Informó que, una vez que se ha recibido la iniciativa de la presidenta Sheinbaum correspondiente al Plan B de la reforma electoral, se iniciará el trámite legislativo.

Mier garantizó que no habrá fast track, pero dijo "que la intención es aprobar la propuesta antes de las vacaciones de Semana Santa". El presidente de la Jucopo dijo que seguirá el trabajo político para contar con el voto del PT y Partido Verde y que buscará sensibilizar al senador Luis Armando Melgar, que ha dicho que votará en contra.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió hoy, 17 de marzo de 2026, su Plan B de Reforma Electoral al Senado de la República, luego de que la primera iniciativa fue rechazada la semana pasada, en San Lázaro. Se espera que la propuesta de reforma llegue en las próximas horas al Congreso.

En la conferencia mañanera de este martes, la presidenta Sheinbaum presentó en qué consiste el Plan B de la Reforma Electoral, que se enfoca en reducir privilegios, ajustar el gasto público y ampliar mecanismos de participación ciudadana.

Ayer, en su conferencia mañanera, la mandataria dijo que este día mandaría una segunda versión, tras revisarla con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. También señaló que detallaría más aspectos sobre la revocación de mandato y la elección judicial.

Indicó que insistiría en disminuir el presupuesto de los partidos políticos y que los plurinominales no sean definidos por las listas de las "cúpulas", sino que sean reconociendo la proporción que tiene cada partido en la votación.

Por la noche, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, reveló que el Plan B contempla reformas relacionadas con la consulta popular, tope de regidores, recursos de los congresos locales y remuneración de servidores públicos con los órganos electorales. Se trata de modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134.

También dijo que la fecha de la revocación del mandato y postergar la elección judicial quedaron fuera. La declaraciones del zacatecano fueron luego de sostener una reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum, donde igual asistió Ignacio Mier, jefe de la bancada morenista en el Senado.

El fin de semana, legisladores del PT y PVEM, que impidieron el avance de la propuesta el pasado miércoles 11 de marzo, manifestaron su respaldo a la nueva versión en conjunto con Morena.

El jueves 12 de marzo, Sheinbaum explicó que el aspecto central de su Plan B es reducir el gasto en el Congreso de la Unión y rechazó que el revés en la Cámara de Diputados fuera una derrota. Incluso advirtió que si esta vez "no pasa, tampoco pasa nada".

Estimó que las modificaciones permitirán ahorrar cerca de 4 mil millones de pesos y prometió que ese dinero no irá a las arcas del Gobierno Federal, sino que se quedará en los municipios y las entidades de la República.

El respaldo de los aliados

Ayer 15 de marzo, coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron un acuerdo para respaldar la iniciativa de la mandataria. La suscripción fue luego de un encuentro en la Secretaría de Gobernación.

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Ricardo Monreal, coordinador morenista en la Cámara baja, dijo que en la negociación pesó más "el interés nacional" que el de cualquier grupo en particular. El zacatecano anticipó que la votación en el Congreso podría llevarse a cabo entre este lunes y el martes.

Un día antes, el sábado 14 de marzo, senadores de Morena, PT y PVEM manifestaron su apoyo al Plan B en materia electoral, cuyo objetivo es minimizar costos que, aseguran, durante años han encarecido innecesariamente el funcionamiento del aparato político. Añadieron que el planteamiento responde a los principios que han guiado al actual gobierno, como la idea de que no puede existir un gobierno rico con un pueblo pobre.

La noche del miércoles, horas después del rechazo en la Cámara de Diputados, hubo una reunión de más de cinco horas en Palacio Nacional donde legisladores líderes del bloque oficialista abordaron temas de leyes secundarias con Sheinbaum.

Según el PVEM, revisaron la documentación previa trabajada en Gobernación, con el fin de tratar posibles modificaciones a leyes ordinarias en materia electoral que ya están en la Constitución, debido a que estas no requieren de mayoría calificada, sino de mayoría simple. Esa salida fue calificada como Plan B.

¿Qué plantea el Plan B?

La nueva propuesta busca la disminución y tope de recursos en el Congreso de la Unión, especialmente del Senado, así como en los congresos locales y ayuntamientos.

Según lo planteado por la presidenta Sheinbaum, se quiere ahorrar alrededor de 4 mil millones de pesos del gasto público. Prometió que ese dinero no irá a las arcas del Gobierno Federal, sino que se quedará en los municipios y las entidades de la República.

"¿En qué consiste el Plan B? En lo mismo, seguir disminuyendo los privilegios. Porque decían: 'va a cambiar la ley electoral y va a…', no. Tiene un objetivo: seguir disminuyendo los privilegios de aquellos que todavía tienen exceso en los recursos públicos", enfatizó el pasado jueves, cuando presentó las claves.

Además, se pretende llevar a consultas ciudadanas temas electorales como la reducción de presupuesto a partidos políticos y cambiar la fecha de la revocación de mandato.

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La mandataria también señaló que la iniciativa respondía al principio de “austeridad republicana”, cuyo objetivo es redirigir recursos públicos hacia programas de bienestar y a servicios como hospitales, centros de salud, agua o bacheo.

La reforma electoral que fue rechazada incluía principalmente cambios a la representación proporcional mediante listas plurinominales y la disminución de los gastos electorales.

Igual se buscaba regular el uso de inteligencia artificial en campañas, ampliar mecanismos de democracia participativa y establecer la prohibición de la reelección inmediata a partir de 2030, así como el voto de mexicanos en el extranjero.

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ASJ