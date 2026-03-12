PVEM Dice que "No se Avanzó en Nada" en Palacio Nacional Sobre 'Plan B' de Reforma Electoral.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afirmó que, tras más de cinco horas de reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y líderes de Morena y el PT, no hubo avances para un 'plan B' de reforma electoral, después del rechazo de una iniciativa en la Cámara de Diputados.

El encuentro comenzó alrededor de las 19:00 horas del miércoles 11 de marzo y se prolongó hasta los primeros minutos de este jueves 12, pero solo se plantearon algunas opciones en materia de leyes secundarias.

Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM, dijo que el encuentro fue "muy amigable", pero solo se revisaron documentos previos que se trabajaron en conjunto con Gobernación sobre la reforma electoral. El líder del partido del tucán fue el único que dio declaraciones al término de la reunión.

"Intercambiamos puntos de vista sobre algunos trabajos que hicimos en su momento en las reuniones en Gobernación, pero la realidad es que no se avanzó en nada de los planes nuevos", señaló.

"Más bien estamos trabajando en qué pudiéramos construir de las leyes secundarias para posibles propuestas para el futuro pero no hay nada definitivo", añadió.

A Palacio Nacional acudieron el senador pevemista Manuel Velasco; además de Ricardo Monreal e Ignacio Mier, coordinadores de Morena en Diputados y Senado, respectivamente; así como Benjamín Robles, diputado del Partido del Trabajo.

¿Y el 'plan B'?

Los coordinadores parlamentarios del oficialismo y sus aliados asistieron a la sede del Ejecutivo para tratar posibles modificaciones a leyes ordinarias en materia electoral que ya están en la Constitución, debido a que estas no requieren de mayoría calificada, sino de mayoría simple.

De modo que se busca una salida para llevar a cabo las regulaciones propuestas por la presidenta. A eso se le ha llamado 'plan B'.

Escobar dijo que desconoce cuáles serán los nuevos planteamientos, pues este miércoles, Sheinbaum solo estuvo con los líderes parlamentarios poco tiempo.

-¿No se presenta mañana el 'plan B'?, se le preguntó a bordo de una camioneta en la que iba de copiloto y que conducía Manuel Velasco.

"Documentos de trabajo, no sabemos qué se defina por parte de Presidencia de la República, pero en caso de Verde, PT y Morena, únicamente fueron documentos de trabajo, revisar de lo que se hizo en su momento de leyes secundarias", reiteró.

-¿Cinco horas para avanzar en documentos previos?, se le cuestionó.

"Sí, porque faltaban los abogados del PT que llegaron un poquito más tarde, por eso estuvimos buen tiempo ahí", justificó.

Sheinbaum, "de muy buen ánimo"

El líder del Verde afirmó que la presidenta estaba de "muy buen ánimo" y aseguró que no les reprochó que no hubieran apoyado su iniciativa de reforma electoral.

-¿No hubo ningún reproche por lo de la reforma electoral?, se le consultó.

"No, para nada, la verdad que ella estuvo nada más un momento con nosotros, nos saludó y nos quedamos ahí intercambiando puntos de vista sobre los documentos que trabajamos en su momento", reiteró.

-¿Apoyarían un 'plan B'?

"Pues nosotros a esperar a ver qué se presenta, esperamos poderlo construirlo junto con el PT y Morena, pero bueno, hoy por lo menos no se trabajó en un documento formal", contestó.

Este miércoles, la iniciativa presidencial de reforma electoral obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, por lo que no alcanzó los 334 votos necesarios en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma constitucional.

La iniciativa contenía 10 cambios constitucionales que incluían, entre otras cosas, modificar el sistema de representación proporcional, recortar el financiamiento electoral y reducir el número de senadores.

Igual se buscaba regular el uso de inteligencia artificial en campañas, ampliar mecanismos de democracia participativa y establecer la prohibición de la reelección inmediata a partir de 2030, así como el voto de mexicanos en el extranjero. Pero los aliados de la 4T no la apoyaron.

