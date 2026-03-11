Precio del Brent Vuelve a Superar 100 Dólares por Barril Ante Guerra en Medio Oriente

El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, superó los 100 dólares por barril el jueves, apenas unos días después de que se disparara hasta cerca de los 120 dólares.

Los precios del petróleo subieron más de 9% a medida que se agravaban las preocupaciones sobre el suministro, en medio de ataques iraníes contra el transporte marítimo comercial en torno al estrecho de Ormuz.

El crudo de referencia en Estados Unidos subió hasta alrededor de 95 dólares por barril.

Los últimos ataques marcaron una escalada en la campaña de Irán destinada a generar suficiente dolor económico global para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a la guerra que comenzó hace 12 días. Pero no había señales de que el conflicto estuviera amainando.

Irán ha atacado campos petroleros y refinerías en naciones árabes del golfo Pérsico y ha obstruido el paso de buques de carga a través del estrecho de Ormuz, por el que circula una quinta parte de todo el petróleo comercializado en el mundo.

En respuesta, la Agencia Internacional de la Energía acordó el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia con el fin de contrarrestar los efectos de la guerra en los mercados energéticos. Estados Unidos planeaba liberar 172 millones de barriles de petróleo de su reserva para combatir los altos precios.

Pero los continuos combates y la incertidumbre han alimentado la especulación de que los precios podrían subir aún más.

Las bolsas de Asia retrocedieron. El Nikkei 225 de Tokio perdía 1,5% hasta 54.177,15 puntos. En Corea del Sur, el Kospi bajaba 1% hasta 5.552,01, unidades mientras que el Hang Seng de Hong Kong cedía 1,2% para ubicarse en 25.577,71.

El índice compuesto de Shanghái bajaba 0,5% hasta 4.110,20 puntos, y en Australia, el S&P/ASX 200 retrocedía 1,6% hasta 8.601,70.

Desde el inicio de la guerra, los movimientos bruscos de los precios del petróleo han provocado oscilaciones en los mercados financieros de todo el mundo, a veces de una hora a otra. Los precios del petróleo se dispararon brevemente a sus niveles más altos desde 2022 esta semana debido a la posibilidad de que la producción en Oriente Medio pudiera quedar bloqueada durante mucho tiempo, lo que a su vez aumentó las preocupaciones sobre un aumento de una inflación debilitante para la economía global.