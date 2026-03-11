"Cumplo con Un Compromiso": Sheinbaum, Satisfecha por Iniciativa de Reforma Electoral

Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que está satisfecha por su iniciativa de Reforma Electoral, que hoy se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum reiteró que, al presentar la Reforma Electoral, cumplió con un compromiso de campaña, pero su aprobación depende de los legisladores.

Ya depende de cada legislador y legisladora, yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa, cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña, lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los cien puntos, recojo lo principal que es esta solicitud ciudadana sobre dos temas esenciales que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos, aun cuando representen proporcionalmente a su partido, y ya depende de los legisladores como van a votar, pero nosotros cumplimos y eso para mí eso es muy importante

Puntos destacados de la Reforma electoral

Hace unos días, la presidenta Sheinbaum enlistó los 10 puntos que conforman la iniciativa de Reforma Electoral y son los siguientes:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión Reducción del gasto Mayor fiscalización Voto en el extranjero Tiempos de radio y televisión Inteligencia artificial (IA) Cómputos Distritales Democracia Participativa No nepotismo No reelección

