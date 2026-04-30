EUA Retira a México de Lista de Vigilancia por Prácticas Desleales en Propiedad Intelectual

⁠La Oficina del Representante de Comercio ​de Estados Unidos (USTR) ‌retiró el jueves a México y Argentina ⁠de su lista de ‌vigilancia prioritaria por prácticas ‌comerciales ⁠desleales en materia de propiedad intelecutal, porque consideró que habían mejorado en materia ​de ​derechos ‌de propiedad ‌intelectual.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la reclasificación es producto de un año de trabajo conjunto entre diversas dependencias del gobierno federal, lo que facilita la llegada de inversiones al país.

Noticia relacionada: Trump Pone Fin al Cierre de Gobierno, Pero Deja Sin Fondos a Agentes Fronterizos y Migratorios

“Al sacarnos de esa lista, ya no vamos a estar sujetos a ese seguimiento especial. Es muy buena noticia porque facilita las inversiones. Las empresas que van a invertir en México consultan esos reportes y ahora Estados Unidos considera que no hay un elemento de preocupación sobre propiedad intelectual en México”, puntualizó Ebrard.

Reclasificación

De acuerdo con el documento publicado en Washington, el traslado de México (junto con Argentina) de la Lista de Vigilancia Prioritaria a la Lista de Vigilancia (Watch List) ordinaria se debe a "importantes mejoras en la política de propiedad intelectual".

Aunque México permanece en la lista de 19 socios comerciales que merecen atención bilateral, el cambio implica que el país deja de ser monitoreado bajo los criterios más estrictos en temas sensibles como:

Patentes.

Medicamentos.

Desarrollos tecnológicos.

La USTR añadió a la ​Unión Europea en ‌virtud de ‌la llamada "Sección 301" y también señaló a Vietnam como país prioritario en ‌la ⁠lista de vigilancia.

El Informe Especial 301 es una revisión anual que evalúa la eficacia de la protección y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual (PI) a nivel global.

Relevancia ante el T-MEC

Esta mejora en la calificación de México llega en un momento clave. Marcelo Ebrard subrayó que este avance será fundamental de cara a la próxima revisión del T-MEC, proceso que está programado para iniciar el próximo 26 de mayo.

El secretario concluyó que este anuncio da certidumbre a los inversionistas de que el marco jurídico de propiedad intelectual en territorio mexicano cumple con los estándares necesarios para evitar prácticas desleales y proteger la innovación tecnológica.

Historias recomendadas:

AMP