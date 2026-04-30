Trump Pone Fin al Cierre de Gobierno, Pero Deja Sin Fondos a Agentes Fronterizos y Migratorios

Donald Trump firmó un proyecto de ley bipartidista que restituiría el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La secretaría que era dirigida por Kristi Noem se quedó sin nuevos fondos durante un periodo 76 días, en lo que representa el cierre parcial más largo de la historia para una institución del gobierno federal de Estados Unidos.

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La ley firmada por Donald Trump dejaría sin fondos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El financiamiento al DHS fue retirado por los demócratas después de los operativos contra migrantes en estados como California y Minnesota.

Las dos organizaciones responsables de los agentes fronterizos y migratorios fueron fundadas en 2003 por George Bush, en el marco de la lucha contra el terrorismo.

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DHS, ahogado ante el actuar de los agentes migratorios de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional se convirtió en el objeto de críticas ante los operativos contra migrantes. El descrédito aumentó ante la muerte de dos ciudadanos en Minneapolis durante protestas por estas redadas.

En respuesta, los demócratas en el Congreso estadounidense gestionaron la retirada de presupuesto a esta secretaría. El 14 de febrero el DHS entró en un cierre parcial que se prolongó por 76 días, dos días después de que se suspendieran las operaciones antimigrantes en Minnesota.

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En este lapso también fue destituida Kristi Noem por Donald Trump el pasado 5 de marzo. La funcionaria fue sustituida por Markwayne Mullin, quien ya fue ratificado ante el Senado.

El mes pasado, el Senado aprobó un proyecto que devolvía el financiamiento al Departamento de Seguridad, pero excluía tanto a ICE como a CBP. Este proyecto fue aprobado el jueves 30 de abril por la Cámara de Representantes y entró en vigor con la firma de Donald Trump.

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Gracias a esta ley se reanudarán operaciones de varias áreas esenciales de la secretaría, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio Secreto, que provee de seguridad a Donald Trump, así como a los principales funcionarios del gobierno estadounidense.

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Con información de EFE