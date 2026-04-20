Decenas de migrantes indocumentados mexicanos fueron arrestados el fin de semana en una lancha a unos 16 mil kilómetros al sur del archipiélago de las Islas del Canal y comparecerán esta semana ante un tribunal federal de Los Ángeles, Estados Unidos.

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Las autoridades estadounidenses mencionaron a través de un comunicado, que cinco de los 29 mexicanos acusados están imputados por ser inmigrantes indocumentados que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportados o expulsados, delito que conlleva una posible sentencia de hasta 20 años de prisión federal.

Los otros veinticuatro acusados están imputados por entrada ilegal al país, delito que conlleva una posible sentencia de hasta dos años de prisión federal, según la Fiscalía de Estados Unidos.

Se espera que los acusados comparezcan inicialmente el martes y el miércoles por la tarde ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

¿Cómo fueron detenidos los 29 mexicanos?

Según una declaración jurada presentada junto con las denuncias, el 18 de abril, las autoridades federales interceptaron una lancha a aproximadamente 16 kilómetros al sur de la Isla San Nicolás, territorio bajo control de la Armada. La embarcación transportaba a 29 personas, todas de nacionalidad mexicana, ninguna de las cuales contaba con la documentación necesaria para permanecer legalmente en Estados Unidos.

Las autoridades remolcaron la embarcación hasta Newport Beach y los acusados fueron procesados en la estación de la Patrulla Fronteriza de San Clemente.

¿Qué se sabe de los migrantes detenidos?

Ismael Ángeles-Guerrero, de 21 años, es uno de los cinco acusados de ser un inmigrante indocumentado que ingresó a Estados Unidos tras ser deportado. De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, tiene un arresto previo en el condado de Marion, Indiana, en diciembre de 2025 por conducir bajo los efectos del alcohol, resistirse a la autoridad, conducir sin licencia y posesión de marihuana. Fue deportado a México el 20 de febrero de 2026.

Faustino Argüello, de 38 años, es uno de los 24 acusados de ingreso indebido al país. En septiembre de 2016, Argüello fue interceptado por la Patrulla Fronteriza en dos ocasiones cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona y una vez cerca de la frontera internacional en Texas. En ambas ocasiones fue procesado para su deportación a México.

En marzo de 2026, las autoridades federales arrestaron a Arguello en el puerto de entrada de San Ysidro por presentar un documento de entrada que no le pertenecía. No fue condenado y posteriormente fue deportado de Estados Unidos.

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Con información de N+

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