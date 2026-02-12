Operación Contra Inmigración en Minneapolis Concluye: Esto Pasó en Ciudad "Santuario" de EUA

La operación de control migratorio que se desarrolló en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul está llegando a su fin, confirmó este jueves el zar fronterizo Tom Homan.

La ofensiva, calificada por el Departamento de Seguridad Nacional como "la mayor operación de control migratorio de la historia", resultó en más de 4,000 arrestos, generó protestas masivas y dejó dos personas muertas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó las redadas en Minnesota en diciembre, concentrando sus esfuerzos en la zona metropolitana. La operación se intensificó hasta convertirse en un punto álgido en el debate nacional sobre las políticas de deportación masiva del presidente Donald Trump.

¿Qué causó el fin de las redadas en Minneapolis?

El anuncio de Homan marca una retirada significativa de una operación que se convirtió en una distracción para el gobierno de Trump. La decisión se produce después de que Renée Good y Alex Pretti fueran asesinados por agentes federales en Minneapolis, incidentes que generaron un creciente rechazo político.

Homan asumió el control directo de la operación en Minnesota a finales de enero, tras el segundo tiroteo mortal. Esta semana se produjo una reducción significativa de agentes, misma que continuará la próxima semana, según indicó el funcionario.

La semana pasada, 700 agentes federales abandonaron Minnesota de inmediato, aunque eso aún dejaba a más de 2,000 en las calles. Homan citó entonces un "aumento sin precedentes en la colaboración" que hizo innecesaria la presencia de tantos agentes federales.

Tom Homan defiende resultados de la operación

El zar fronterizo calificó la operación como un éxito y afirmó que Minnesota es ahora más segura.

"Lo diré de nuevo, es menos un estado santuario para los delincuentes", señaló Homan.

Durante el punto álgido del operativo, agentes fuertemente armados enfrentaron la firme resistencia de residentes indignados por sus tácticas agresivas. Homan atribuyó el cambio en las últimas dos semanas a la cooperación de líderes locales y confirmó que se quedará en Minnesota para supervisar la reducción que comenzó esta semana.

Autoridades locales critican impacto de redadas migratorias

Funcionarios estatales y locales de Minnesota han chocado frecuentemente con las autoridades federales desde que la operación comenzó. El gobernador demócrata Tim Walz instó este jueves a los residentes a mantenerse vigilantes en los próximos días mientras los agentes de inmigración se preparan para irse.

"Será un camino largo. Los habitantes de Minnesota son vecinos decentes, cariñosos y amorosos y también son algunas de las personas más duras que encontrarás. Y estamos en esto el tiempo que sea necesario", expresó Walz en conferencia de prensa.

El gobernador calificó la ofensiva como un "asalto innecesario, injustificado y en muchos casos, inconstitucional contra nuestro estado". Funcionarios estatales y locales insistieron en que la ofensiva infligió daños a largo plazo a la economía del estado y a su comunidad inmigrante.

Activistas expresan alivio, pero exigen rendición de cuentas

Lisa Erbes, líder del grupo progresista Indivisible Twin Cities, expresó alivio por el anuncio de Homan, pero advirtió que la lucha no ha terminado. La activista señaló que los funcionarios deben rendir cuentas por el caos de la ofensiva.

Personas han muerto y familias han sido separadas durante la operación, según documentaron activistas y organizaciones de derechos humanos. Erbes indicó que no se puede simplemente olvidar el dolor y el sufrimiento impuesto a la gente de Minnesota.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, celebró en redes sociales la resistencia de los residentes ante las tácticas agresivas. Frey expresó que apoyar a los vecinos es profundamente estadounidense y destacó que la determinación de resistir puede durar más que una ocupación.

¿Quiénes fueron detenidos en la operación de Minnesota?

Aunque el gobierno de Trump ha calificado a los detenidos como "peligrosos extranjeros ilegales criminales", también han sido detenidas muchas personas sin antecedentes penales. Entre los arrestados se incluyen niños y ciudadanos de Estados Unidos, según reportes.

Los más de 4,000 arrestos representan la cifra más alta registrada en una operación de este tipo en la historia del control migratorio estadounidense, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

Continuarán deportaciones masivas en otros estados

Homan prometió que las redadas migratorias no han concluido a nivel nacional. El zar fronterizo reafirmó el compromiso del presidente Trump con las deportaciones masivas.

El funcionario señaló que el país va a tener una deportación masiva, tal como lo prometió Trump. La operación en Minnesota ha sido más volátil que ofensivas anteriores en Chicago y Los Ángeles, según describieron fuentes federales.

Una nueva encuesta de AP-NORC encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses dicen que las políticas migratorias de Trump han ido demasiado lejos, lo que representa un cambio en la opinión pública respecto a las medidas de control fronterizo.

