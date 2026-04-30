Inicio Economía Fallas en Bancos de México Hoy en Plena Quincena: Usuarios Reportan Caída de Santander y BBVA

Fallas en Bancos de México Hoy en Plena Quincena: Usuarios Reportan Caída de Santander y BBVA

|

N+

-

Santander México informó que su aplicación móvil y su sitio web están presentando un incidente, el cual ya están atendiendo

Fallas en Bancos de México Hoy en Plena Quincena: Usuarios Reportan Caída de Santander y BBVA

BBVA no ha emitido comunicación al respecto. Foto: Reuters/ Archivo

COMPARTE:

Usuarios de al menos dos bancos reportaron diversas fallas la tarde de este jueves 30 de abril de 2026, siendo Santander y BBVA las principales instituciones financieras con incidencias. 

En una tarjeta informativa, Santander México informó que su aplicación móvil y su sitio web están presentando un incidente, el cual ya están atendiendo.

Noticia relacionada: Trump Pone Fin al Cierre de Gobierno, Pero Deja Sin Fondos a Agentes Fronterizos y Migratorios

"Ofrecemos una disculpa por este inconveniente y seguiremos informando", dijo el banco a sus usuarios en México.

Mientras que BBVA no ha emitido comunicación al respecto; no obstante, vía redes sociales sus asistentes virtuales han brindado asesoría a los usuarios con reportes de fallas. 

¿Qué está pasando con Santander y BBVA?

De acuerdo con el portal Downdetector, la principal falla reportada con Santander era problemas para iniciar sesión en la app móvil del banco, con 80% de los reportes.

En tanto, con BBVA, la principal falla reportada, con 38% de los informes, era intermitencias en la app móvil y, con 31%, problemas en las transferencias. 

La mayoría de los informes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país, entre ellos la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y León.

¿Qué hacer en caso de fallas con la app de mi banco?

Para realizar operaciones, se recomienda a los usuarios acudir a los cajeros de su institución financiera o presentarse directamente a cualquier sucursal de la misma. 

Historias recomendadas:

AMP

Economía México
Inicio Economía Fallas bancos santander bbva hoy 30 de abril 2026 por que hay problemas apps no funcionan