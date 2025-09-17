Fed Recorta la Tasa de Interés por Primera Vez en lo que Va de 2025

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) recortó hoy, 17 de septiembre, las tasas de interés, por primera vez en lo que va de 2025, e indicó que reducirá constantemente los costos del crédito, en lo que resta del año.

La Fed bajó la tasa de interés un cuarto de punto porcentual y quedó entre el 4% y el 4.25%, como no había ocurrido desde diciembre de 2024, como medida ante el debilitamiento en el mercado laboral.

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió reducir el rango objetivo de la tasa de interés de los fondos federales en 25 puntos base, el primer recorte desde diciembre de 2024.



La Fed prevé dos recortes a la tasa de interés más, en octubre y diciembre de 2025.

La Reserva Federal señaló, en un comunicado, que "los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en el primer semestre del año.

La creación de empleo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantiene baja" y agregó que la inflación en Estados Unidos aumentó y se mantiene elevada.

Migración, clave en mercado laboral

Jerome Powell destacó el peso clave que ha tenido la disminución de la migración ilegal en la incertidumbre del mercado laboral, en Estados Unidos:

Lo que está pasando en el mercado laboral tiene más que ver con la inmigración, que con los aranceles”.

Fed baja tasa de interés luego de presión de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó por varios meses al director de la Fed, Jerome Powell, para que la dependencia bajara la tasa de interés.

De hecho, el presidente republicano ha insultado y amenazado a Powell, a quien calificó como un “estúpido”.

Además, Donald Trump pidió la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la Fed, quien en su defensa, demandó al mandatario por el intento de despido.

