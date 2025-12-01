Gasolina Más Barata en México se Vende en 17.98 Pesos por Litro en el Inicio de Diciembre 2025

La gasolina Magna más barata de México se vende este lunes 1 de diciembre a un precio de 17.98 pesos por litro, de acuerdo con datos de la plataforma energética PETROIntelligence. Esto es 5.64 pesos o 23.87% más barato que el promedio nacional registrado a las 19:00 horas de este día.

El combustible regular, menor a 91 octanos, alcanzó dicho precio en la estación de servicio con permiso de la Comisión Nacional de Energía (CNE) PL/5726/EXP/ES/2015 ubicada en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

La gasolina Magna alcanzó este precio mínimo debido a que la estación en donde se vende se ubica en la región fronteriza con Estados Unidos, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplica un estímulo fiscal especial para homologar su precio con el del país vecino.

Para esta semana, Hacienda aplica un estímulo fiscal a la enajenación de gasolinas en dicha región fronteriza de hasta 3.83 pesos por litro en el caso del combustible menor a 91 octanos.

Otra semana sin estímulos en el resto de México

En el resto del país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminó de forma oficial una semana más el estímulo fiscal aplicable al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la gasolina Magna, la más vendida en México.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes pasado, la medida comenzó a surtir efecto a partir de este sábado 29 de noviembre y se extenderá hasta el próximo viernes 5 de diciembre de 2025, en la trigésima cuarta semana consecutiva sin estímulos.

Con esta medida, los automovilistas pagarán durante la última semana de noviembre de 2025 la cuota de 6.45 pesos correspondiente al IEPS aplicable a la gasolina regular por cada litro que compren en las diferentes estaciones de servicio del país.

La gasolina Premium, mayor o igual a 91 octanos, y el diésel, el combustible más usado por los transportistas de México, también tienen un porcentaje de estímulo fiscal igual a 0%.

