¿Habrá Cambios en el Precio del Petróleo? FMI da Pronóstico Luego de la Captura de Maduro

El Fondo Monetario Internacional emitió este jueves su primera evaluación sobre los efectos en el mercado petrolero tras la operación ejecutada por Estados Unidos el pasado 3 de enero para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde entonces, Washington anunció un acuerdo para gestionar la comercialización de crudo venezolano, generando expectativas sobre posibles variaciones en los precios internacionales del petróleo. El Gobierno estadounidense planea administrar las ventas de entre 30 y 50 millones de barriles venezolanos.

Video: Venezuela Es el País Con Más Petróleo Crudo del Mundo: Las Claves Detrás del Plan de EUA.

Primera venta completada por 500 millones de dólares

Según una exclusiva del medio Semafor, el Gobierno estadounidense completó una primera venta de petróleo venezolano por valor de 500 millones de dólares. Funcionarios estadounidenses indicaron que el dinero de las ventas permanece en cuentas controladas por Estados Unidos, con la principal cuenta situada en Catar.

El anuncio inicial de este acuerdo provocó un incremento en los precios del crudo. Sin embargo, el costo del petróleo disminuyó ligeramente después, en parte por la posibilidad de que Estados Unidos no inicie ataques en Irán.

FMI descarta impactos significativos en el mercado

La portavoz del organismo, Julie Kozack, ofreció en rueda de prensa un análisis sobre la situación actual de los precios del petróleo.

No ha habido impactos muy significativos en los precios del petróleo. Pero vigilaremos de cerca posibles cambios en los mercados

La declaración del FMI llega en un momento de incertidumbre sobre cómo la administración estadounidense del petróleo venezolano afectará los mercados energéticos globales.

Nota recomendada: Marine Nacida en Venezuela Presume Haber Participado en la Captura de Maduro

Relaciones suspendidas desde 2019

La portavoz del FMI recordó que las relaciones del fondo con Venezuela están suspendidas desde 2019 debido a problemas de reconocimiento gubernamental. Para reanudar la colaboración bilateral, el organismo debe guiarse por la opinión de la comunidad internacional representada por la mayoría total de votos del FMI.

Kozack explicó que el organismo evaluaría si los miembros del FMI, en sus propias relaciones bilaterales, reconocen o tratan con un gobierno en particular como si fuera el gobierno efectivo del miembro en cuestión. Indicó que este es el mismo enfoque que adoptarían con Venezuela.

Reservas venezolanas equivalen a 4,900 millones de dólares

La portavoz puntualizó que Venezuela tiene reservas en concepto de derechos especiales de giro (DEG) en el FMI que equivalen a aproximadamente 4,900 millones de dólares. Una vez que el Fondo reanude su relación con el país sudamericano, las autoridades venezolanas tendrían acceso a sus DEG.

Kozack evitó comentar si la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha tratado la posible reconexión con Venezuela con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, después de la operación ejecutada por Washington.

La portavoz también eludió aclarar si existen contactos con representantes del Gobierno de Delcy Rodríguez para normalizar las relaciones con el Fondo.

Situación económica profundamente frágil

Kozack señaló que el organismo sigue de cerca los desarrollos en Venezuela, pese a importantes lagunas en materia de información.

En general, la situación de Venezuela sigue siendo profundamente frágil, y las necesidades humanitarias de su población continúan siendo significativas.

Desde finales de 2024, el FMI estima que los desequilibrios y vulnerabilidades económicas se han agudizado, impulsados por la disminución de los ingresos petroleros, el creciente déficit y la escasez de liquidez en dólares estadounidenses.

El organismo estima actualmente que la deuda pública venezolana equivale a un 180% de su PIB. La inflación en el país está en tres dígitos y se registra una rápida depreciación del bolívar venezolano.

Desplome del petróleo tras declaraciones de Trump

Los precios del petróleo registraron una caída significativa este jueves después de que Donald Trump declarara que "la matanza ha cesado" en Irán, reduciendo las perspectivas de una intervención estadounidense en el país asiático.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en marzo, cayó un 4.15%, hasta los 63.76 dólares por barril. El precio del crudo West Texas Intermediate, para entrega en febrero, se redujo a su vez 4.56%, hasta los 59.19 dólares por barril.

Con información de EFE y AFP.

Historias recomendadas:

CT