Hacienda Refinancia Más de 101 Mil Millones de Pesos para Fortalecer Deuda Pública

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó su tercera operación de refinanciamiento en el mercado local durante 2026, por un monto total de 101,368 millones de pesos. Esta acción permitió sustituir instrumentos financieros con vencimientos próximos, entre 2026 y 2029, por títulos con plazos de vencimiento que oscilan entre 2028 y 2046.

A través de este mecanismo, el gobierno de México logró extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 4.32 años. El intercambio incluyó diversos instrumentos gubernamentales como Cetes, Bonos M y Udibonos.

Secretario de Hacienda, Edgar Amador, Se Reúne en Washington con el Secretario del Tesoro de EUA, Scott Bessent

Estabilidad macroeconómica

El desglose del monto recomprado muestra que la mayor parte de la operación se concentró en compromisos de pago para los años 2026 y 2027, con 28,635 y 34,489 millones de pesos respectivamente. El resto se dividió de manera equitativa entre vencimientos de 2028 y 2029.

Esta estrategia de manejo de pasivos busca optimizar el perfil de vencimientos y fortalecer la estructura del portafolio gubernamental en pesos.

Según la dependencia, los resultados de la operación demuestran la confianza de los inversionistas en la estabilidad macroeconómica del país y el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas conforme a lo aprobado por el Congreso de la Unión para este ejercicio fiscal.

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