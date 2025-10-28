HR Ratings Ratifica Calificación Crediticia de México en "BBB+" y Mejora Perspectiva de Negativa a Estable

La agencia calificadora HR Ratings reafirmó este martes 28 de octubre de 2025 la nota de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB+, tres escalones por encima del umbral mínimo de grado de inversión, modificando su perspectiva de negativa a estable.

Ello, explicó la calificadora, como resultado de la mejora en las principales métricas fiscales del país. Con este anuncio, México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que evalúan su deuda.

Noticia relacionada: Canciller Mexicano se Reúne con Embajador de EUA por Ataque a "Narcolanchas"

En su más reciente reporte de deuda soberana del país, HR Ratings reconoció los esfuerzos de consolidación fiscal del gobierno federal, destacando los ajustes en el gasto corriente y de inversión, así como el dinamismo de los ingresos tributarios.

Dicha evolución, señaló por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), refleja "una gestión prudente del gasto, mayor eficiencia recaudatoria, combate a la evasión fiscal y compromiso con la sostenibilidad fiscal de mediano plazo".

Ponen énfasis en renegociación del T-MEC

De acuerdo con la agencia, se prevé que la tendencia hacia menores déficits continúe en el mediano y largo plazos, pese a los riesgos del entorno externo. Entre los principales retos se identifican:

Mayores costos financieros.

Posibles depreciaciones cambiarias que podrían incidir en la deuda pública.

No obstante, según la calificadora, una renegociación favorable del T-MEC podría impulsar la inversión en sectores estratégicos y favorecer la evolución de la deuda neta mediante un efecto cambiario positivo.

Asimismo, la calificadora subrayó que la estabilidad de las finanzas públicas ha sido respaldada por "el buen desempeño de la recaudación tributaria, aun sin una reforma fiscal".

Destacan apoyo a Pemex

La agencia mencionó que el apoyo del gobierno federal a Pemex podría proporcionarle una mayor capacidad de inversión y generar balances financieros positivos para la empresa, con el efecto de reducir su nivel de endeudamiento en el mediano plazo.

HR Ratings también antició un entorno económico más favorable para México en los próximos años, con inflación convergiendo gradualmente a su meta y tasas de interés en descenso, al tiempo que destaca la solidez del sistema financiero, respaldado por elevados niveles de reservas internacionales.

¿Qué significa que HR Ratings haya ratificado la nota soberana de México?

Con esta ratificación y mejora en la perspectiva, México mantiene su acceso en condiciones favorables a los mercados financieros.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de la deuda y la consolidación de un entorno propicio para el crecimiento sostenido.

HR Ratings ratificó la calificación crediticia de México en BBB+, modificando su perspectiva de negativa a estable.https://t.co/cIFSWCMKFf#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/q9FMh5Zhwo — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 28, 2025

Historias recomendadas:

AMP