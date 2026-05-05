¿Inviertes en CETES? Ganancias Bajan ante Apuestas de Nuevo Recorte a Tasa de Interés

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) registraron descensos en la mayoría de sus plazos durante la subasta semanal de este martes 5 de mayo de 2026.

Este ajuste ocurre mientras el mercado financiero da por descontado que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) aplicará un nuevo recorte a la tasa de interés de referencia en su reunión del próximo jueves.

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Expectativas de recorte impulsan ajustes

En la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México los analistas ajustaron sus perspectivas y ahora prevén un recorte de 25 puntos base. De concretarse, la tasa de referencia pasaría de 6.75% a 6.50%.

Esta expectativa se fortaleció tras las declaraciones de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y el subgobernador Omar Mejía, quienes señalaron que existen argumentos para reducir el costo del dinero. Cabe recordar que en la decisión anterior, Banxico sorprendió al bajar la tasa en una votación dividida (3 a 2), con la oposición de Galia Borja y Jonathan Heath.

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Resultados de la subasta semanal

La tendencia a la baja fue clara en los instrumentos de corto y mediano plazo, reflejando que los inversionistas ya anticipan una tasa de interés menor:

CETES a 28 días: La tasa bajó a 6.49% (un retroceso de 1 punto base). De confirmarse el recorte de Banxico, este rendimiento quedaría ligeramente por debajo de la tasa objetivo.

La tasa bajó a 6.49% (un retroceso de 1 punto base). De confirmarse el recorte de Banxico, este rendimiento quedaría ligeramente por debajo de la tasa objetivo. CETES a 91 días: El rendimiento retrocedió 3 puntos base para ubicarse en 6.67%.

El rendimiento retrocedió 3 puntos base para ubicarse en 6.67%. CETES a 175 días : El premio pagado bajó 0.10 puntos porcentuales, situándose en 6.75%.

: El premio pagado bajó 0.10 puntos porcentuales, situándose en 6.75%. CETES a 706 días: Fue el único plazo que avanzó, ubicándose en 8.15%.

La demanda por estos instrumentos fue menor en comparación con subastas previas. Por ejemplo, en el plazo de 28 días, la demanda fue de 2.55 veces lo ofertado, por debajo de la colocación anterior.

MBonos y Udibonos

Además de los CETES, el Banco de México subastó otros instrumentos de largo plazo:

MBono a 20 años (2042): Se colocó a una tasa de 9.71%, lo que representa un retroceso de 0.11 puntos porcentuales.

Udibonos a 20 años (2043): Contrario a la tendencia, este instrumento mostró un incremento de 25 puntos base, ubicándose en 4.73%.

Lo que sigue para 2026

Según el consenso de analistas, la mediana de las previsiones sugiere que la tasa de referencia cerrará el año en 6.50%. Esto implica que, de aplicarse el recorte previsto para este jueves, el mercado no anticipa movimientos adicionales en lo que resta de 2026.

La decisión final de la Junta de Gobierno se dará a conocer este jueves, lo que definirá el rumbo de los rendimientos para quienes buscan invertir en estos instrumentos gubernamentales.

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