Moody's Baja a "Negativa" la Calificación de Sinaloa tras Acusación de EUA contra Funcionarios

La agencia calificadora Moody’s Local México anunció un cambio significativo en la perspectiva crediticia del Estado de Sinaloa, pasando de "Estable" a "Negativa".

Esta decisión se fundamenta en el incremento del riesgo financiero tras revelarse acciones legales de autoridades estadounidenses contra funcionarios de la entidad.

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El impacto de las acusaciones de la Fiscalía de EUA

El ajuste en la perspectiva refleja la preocupación de la calificadora sobre un posible incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento, particularmente bancario de corto plazo. Esto ocurre tras la acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos (Distrito Sur de Nueva York) contra diversos funcionarios estatales.

En dicha acusación se menciona al gobernador con licencia del estado, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

Moody’s advierte que la incertidumbre derivada de este proceso podría afectar la percepción de riesgo institucional y operativo del estado, traduciéndose en un menor apetito de los intermediarios financieros para otorgar créditos.

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Radiografía financiera y retos de liquidez

A pesar del cambio de perspectiva, Moody’s afirmó las calificaciones de emisor y deuda en A.mx, considerando que el nivel de endeudamiento total sigue siendo bajo y que Sinaloa mantiene márgenes operativos positivos. No obstante, el reporte destaca vulnerabilidades críticas:

Uso de deuda a corto plazo: Al cierre de 2025, el uso de créditos de corto plazo equivalía al 28% de la deuda directa.

Al cierre de 2025, el uso de créditos de corto plazo equivalía al 28% de la deuda directa. Saldo pendiente: A marzo de 2026, el estado mantenía un saldo pendiente de 2,216 millones de pesos en este tipo de financiamiento.

A marzo de 2026, el estado mantenía un saldo pendiente de 2,216 millones de pesos en este tipo de financiamiento. Capacidad de pago inmediata: La posición de efectivo de Sinaloa fue equivalente a apenas 0.14 veces sus pasivos circulantes al cierre de 2025, lo que representa un reto crediticio sustancial y una limitada capacidad para absorber choques externos.

Escenarios de riesgo

Moody's Local México adelantó que una baja definitiva en la calificación podría concretarse si el estado enfrenta limitaciones reales en el acceso a financiamiento, si aumentan significativamente los pasivos circulantes o si se determinan sanciones que limiten o anulen el acceso de Sinaloa al sistema financiero.

Dada la perspectiva negativa actual, la agencia considera poco factible una mejora en las calificaciones en el corto plazo y dará seguimiento constante a la disponibilidad de recursos y a cualquier desarrollo legal que incida en la operación financiera de la entidad.

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