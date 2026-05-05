EUA Ataca y Hunde Otra 'Narcolancha' en Aguas Internacionales; Suman 2 en lo Que Va de Mayo 2026

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, del Comando Sur del Departamento de Guerra de los Estados Unidos (SOUTHCOM), atacó este martes 5 de mayo de 2026 una embarcación en el Pacífico Oriental presuntamente iligada al tráfico de drogas.

De acuerdo con el SOUTHCOM, personal de inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en este corredor marítimo y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico.

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En respuesta, bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, Francis L. Donovan, se llevó a cabo un golpe cinético letal contra la embarcación. Se trata del segundo ataque de este tipo que realizan las fuerzas militares estadounidenses, toda vez que ayer en una operación similar hunieron una embarcación que dejó como saldo dos personas muertas.

Ataque deja 3 presuntos narcoterroristas muertos

Como resultado de este ataque, tres presuntos narcoterroristas masculinos fueron abatidos, sin que se reportaran daños a las fuerzas militares estadounidenses.

En un video difundido a través de la cuenta de X del Comando Sur, se observa cómo la mira es fijada en el centro de la embarcación y posteriormente queda envuelta en llamas.

Así fue el segundo ataque en aguas internacionales

On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

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