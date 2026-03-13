Llevan al Acero Mexicano a Nivel Crítico China y Aranceles de Trump: Canacero

La industria siderúrgica mexicana cayó a un nivel “crítico” por la presión de la sobreoferta de China y de los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero mexicano, indicó el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), Sergio de la Maza Jiménez.

Al asumir el cargo, De la Maza afirmó que el sector trabaja al 55% de su capacidad instalada, un porcentaje que señaló como crítico para la industria.

Agregó que la producción mexicana de productos terminados de acero cayó un 8.1% en 2025, a 16.8 millones de toneladas, mientras el consumo bajó un 10.1%, en lo que calificó como la mayor contracción reciente del sector.

El dirigente atribuyó una gran parte de estas distorsiones a China y “sus países satélites”.

Aseguró que el país asiático tiene el 53% de la producción mundial de acero, con 961 millones de toneladas de acero líquido, y que exporta bajo condiciones de 'dumping' y subsidios, cada vez más incorporado en manufacturas como autos, camiones, maquinaria y electrodomésticos.

En México las importaciones indirectas de acero superan los 11 millones de toneladas equivalentes, según la Canacero, mientras que a escala mundial China exporta 137 millones de toneladas de acero indirecto.

El reporte del organismo precisa que esas importaciones indirectas llegaron a 11.1 millones de toneladas en 2024 y que el principal canal de entrada fue el sector automotor.

Además, a esta presión se sumó el golpe comercial de Estados Unidos.

De la Maza recordó que en 2018 la Sección 232 impuso un arancel de 25% al acero y aluminio por motivos de seguridad nacional, del que México quedó exento después, pero indicó que en 2025 Washington retiró esa excepción y duplicó a 50% el gravamen.

Durante la misma asamblea, Víctor Cairo, presidente saliente de Canacero, aseguró que las exportaciones mexicanas cayeron más de 50% luego de la aplicación de ese arancel y afirmó que la medida no tiene sustento porque México mantiene un déficit siderúrgico con Estados Unidos de 2.5 millones de toneladas y 4 mil 400 millones de dólares.

Las cifras del organismo revelan que en diciembre de 2025 las exportaciones de productos terminados cayeron 52% anual y que en todo el año disminuyeron 21.6%, a 2.4 millones de toneladas.

Secretario de Economía

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que el primer tema que México llevará a la próxima ronda de conversaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá será el acero.

Explicó que la negociación será en torno a tres ejes: disminuir la dependencia de importaciones de Asia, fortalecer las reglas de origen y asegurar las cadenas de suministro.

Anunció también la renovación de aranceles, la revisión de importaciones temporales y un impulso mayor a compras nacionales para respaldar a la industria.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ