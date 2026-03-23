México Pedirá que OMC Sea Más Eficaz y Garantice Estabilidad en Comercio Internacional: Ebrard

Este lunes 23 de marzo de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que México acudirá esta semana a la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la siguiente postura: exigir una reforma profunda al organismo para reducir los tiempos de resolución de disputas y ofrecer mayor certidumbre a las economías del mundo.

La OMC necesita cambiar o el mundo se fragmenta

Ebrard señaló que el principal problema del organismo es su tendencia al bloqueo y la lentitud con la que se resuelven los conflictos comerciales, lo que genera costos elevados para todos los países miembro.

"Esta semana la reunión de la Organización Mundial del Comercio, México estará presente, presentará su punto de vista. Tenemos que tener una organización que quizá va a tener que cambiar muchos de sus fundamentos; tiene demasiada propensión al bloqueo, las medidas toman demasiado tiempo en resolverse, y eso es carísimo para todos", afirmó el secretario.

Advirtió que, de no reformarse la OMC, el escenario más probable es la consolidación de bloques regionales con reglas distintas entre sí, lo que elevaría considerablemente la incertidumbre en el comercio global.

Video: Soberanía de México Es Número 1: Ebrard Sobre T-MEC.

El T-MEC ya entró en proceso de revisión

En paralelo al frente multilateral, Ebrard celebró que la semana pasada se concretó la primera ronda de conversaciones técnicas entre México y Estados Unidos de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"La semana pasada iniciamos la primera ronda de conversaciones con los Estados Unidos para la revisión del Tratado Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es una buena noticia para nosotros", declaró el funcionario durante su participación en The Forum of Binational Trade Chambers in Mexico.

Ebrard precisó que se trató de una reunión de contenido técnico enfocada en fijar los términos de referencia, y aclaró que no implica un acuerdo alcanzado, sino el inicio formal del proceso, que en principio no estaba previsto para antes de junio.

Agenda bilateral: Canadá e India en la mira

El secretario también adelantó que en mayo viajará a Canadá para reforzar la relación bilateral y promover inversiones. Además, contempla una visita a India con el objetivo de ampliar los vínculos comerciales entre ambas naciones.

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CT