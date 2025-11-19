México Romperá Récord en Inversión Extranjera Directa: ¿Cómo Impacta?
En la conferencia de prensa matutina, el Gobierno Federal destacó el récord en inversión directa extranjera
Hoy, 19 de noviembre de 2025, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacaron acciones sobre inversión extranjera directa en el país.
En ese sentido, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, destacó que México romperá récord en inversión extranjera directa e hizo énfasis en que "vamos a llegar casi a 41 mil millones de dólares, si lo comparamos con 2024, creció 15%".
Explicó que esto significa que los inversionistas de diferentes partes del mundo están decidiendo invertir en el país, y recalcó que más de lo que se tenía esperado.
En breve más información.
