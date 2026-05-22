Moody's Mantiene Calificación de Pemex en 'B1' con Perspectiva 'Estable'

La agencia Moody's Ratings mantuvo en "B1" con perspectiva "estable" la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta acción de calificación ocurre inmediatamente después de que Moody's rebajara la calificación del gobierno de México de Baa2 negativa a Baa3 estable.

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¿Por qué Pemex mantuvo su calificación?

A pesar del ajuste a la baja de la nota soberana, la calificación de Pemex se mantiene gracias a los supuestos inalterados de un apoyo gubernamental muy elevado y una correlación de incumplimiento muy alta entre la empresa y el Estado.

"La confirmación de las calificaciones de Pemex refleja nuestra expectativa de que el gobierno de México seguirá brindando un apoyo muy sólido y oportuno a la compañía, como quedó claramente demostrado en 2025 y como se contempla en nuestras proyecciones bajo la actual administración", declaró Roxana Muñoz, vicepresidenta y analista senior de Crédito de Moody's Ratings.

La agencia destacó que las medidas financieras implementadas en 2025, el apoyo contemplado en el presupuesto de 2026, el potencial de financiamiento mediante la banca de desarrollo y reformas políticas como la reforma de pensiones —que limita prestaciones de alto nivel en entidades públicas— refuerzan el compromiso gubernamental con la liquidez de Pemex.

No obstante, por los fuertes lazos entre ambos, el riesgo de gobernanza sigue siendo una consideración relevante.

Desafíos operativos, pérdidas y debilidad financiera

Pese al blindaje del gobierno, Moody's advirtió que el perfil crediticio de la petrolera sigue limitado por persistentes desafíos operativos y un débil perfil individual.

Entre los factores críticos señalados se encuentran:

Falta de liquidez y necesidades de financiamiento

Flujo de caja libre negativo

Ineficiencia en refinación y declive de producción

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