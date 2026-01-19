Nuevas Monedas en México; Así Será el Nuevo Diseño de 20 Pesos con el Templo de Kukulkán

A partir del próximo 18 de febrero, la Casa de Moneda comenzará la acuñación, fabricación y producción de las nuevas monedas de 20 pesos, que comenzarán a circular en todo el país.

Este lunes, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos decretos, relacionados con las nuevas monedas de 20 pesos y los cambios en los materiales para la fabricación de las nuevas monedas de 10 pesos.

El pasado 10 de diciembre de 2025, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Noticia relacionada: Estos son los Billetes y Monedas en Proceso de Retiro en México que Ya No Verás en 2026.

Nuevas moneda de 20 pesos

La nueva moneda de 20 pesos tendrá en el reverso un diseño del templo de Kukulkán, el que se localiza en la zona arqueológica de Chichen Itzá, en la península de Yucatán, y contará con un elemento de seguridad, que consiste en un micro texto, con la frase: “Chichen Itzá, Templo de Kukulkán-Patrimonio Cultural”.

Foto: mxc.com

Mientras tanto, para la moneda de 10 pesos, sólo se contemplan modificaciones en los materiales para la parte central de la moneda, hasta hoy esta área es una aleación de plata sterling, que consiste en una combinación de plata con cobre.

Para la nueva moneda, la reforma contempla el uso de otras dos opciones, como son: una aleación de alpaca plateada y una aleación de acero recubierto de níquel.

Sin embargo, el diseño, tamaño y las características de las monedas de 10 pesos, no cambiarán.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

