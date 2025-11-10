El Gobierno Federal anunció hoy, 10 de noviembre de 2025, que los organizadores del Mundial 2026 tendrán medidas fiscales especiales en México.

Mediante un comunicado, se detalló que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha llevado a cabo diversas mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales aplicables a quienes participen en la organización y celebración del Mundial 2026.

Garantía Gubernamental por Mundial 2026

Es importante aclarar que las facilidades en el entero de impuestos federales y locales forman parte de la Garantía Gubernamental comprometidas en su momento por el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta por 10 años a partir de 2018, para la FIFA y sus subsidiarias como son:

Proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización de dicho evento, con el fin de que México fuera la sede mundialista.

Cabe señalar que el actual Poder Legislativo autorizó en la Ley de Ingresos de la Federación una medida para permitir que solamente los sujetos que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial, mediante la expedición de una norma habilitante, puedan aplicar a las garantías acordadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de pago, traslado, retención, recaudación, conforme las disposiciones fiscales vigentes sólo en 2026.

Se acordó que será la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien expida las disposiciones para dar cumplimiento a la Garantía Gubernamental.

