Peso Mexicano Cae desde Su Mejor Nivel en 2025; Así Cierra frente al Dólar Hoy 8 de Diciembre

El peso mexicano retrocedió la tarde de este lunes 8 de diciembre luego de haber cerrado la semana anterior en máximos del año, mientras que la bolsa avanzó ligeramente en medio de la expectación de los inversionistas respecto a la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

La divisa mexicana cotizaba en 18.25 por dólar hacia el final de la sesión, con una depreciación del 0.53% frente al precio de referencia del viernes pasado.

¿Por qué se depreció hoy el peso?

En noviembre, los puestos de trabajo afiliados al IMSS superaron los 22 millones, un nuevo máximo, y hubo un incremento de 48 MIL 595 empleos formales respecto al mes anterior, equivalentes a un alza mensual de 0.21%, reportó el gobierno federal.

"Considerando que en diciembre tienden a destruirse alrededor del 1.7% del registro total de empleo por factores estacionales, de observarse un comportamiento similar este año, es probable que en todo 2025 se reporte una creación de empleo cercana a 210 mil posiciones laborales", dijo Banco Base en una nota de análisis.

"Durante la semana, el comportamiento del USD/MXN estará influenciado por la decisión de política monetaria de la Fed y la actualización de sus proyecciones económicas", dijo por su parte Monex.

El dólar enfrenta presiones por el optimismo de los inversores sobre un posible recorte de 25 pb al rango objetivo de los fondos federales por parte del FOMC, mientras que los inversores centrarán su atención en las proyecciones económicas para el próximo año

A nivel local, esta semana se esperan también datos de inflación y el jueves el Banxico presenta el informe de Economía Regional.

Bolsa mexicana cierra al alza

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en tanto, subió preliminarmente un 0.23% a 63 mil 521.63 puntos, tras cotizar entre alzas y bajas durante la sesión.

Los títulos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) treparon un 4.83% a 433.88 pesos.

Los papeles del Grupo Financiero Banorte que cedieron un 3.36% a 169.18 pesos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió 14 puntos básicos al 8.83%, mientras que la tasa a 20 años sumó 16 puntos básicos al 9.38%.

Con información de: Reuters

