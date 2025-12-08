Terremotos en Japón: Réplica de Magnitud 6.6 Vuelve a Sacudir el Pacífico en Menos de Ocho Horas

En menos de ocho horas, una réplica de magnitud 6.6 del terremoto ocurrido esta mañana volvió a sacudir este lunes 8 de diciembre el Pacífico, de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La réplica ocurrió cerca de las 15:52 horas a 125 kilómetros de Honshu, la principal y más grande isla de Japón. El sismo de esta tarde no ha ameritado hasta el momento la activación de la alerta de tsunami en la región.

Seis réplicas de magnitud considerable

Con corte a las 16:44 horas, se han registrado un total de seis réplicas considerables del terremoto de magnitud 7.6 que sacudió esta mañana la región del Pacífico:

5.5, a las 8:33 horas

5.0, a las 9:57 horas

4.8, a las 11:58 horas

5.8, a las 12:56 horas

6.6, a las 15:52 horas

5.1, a las 16:07 horas Terremoto Sacude a Japón; Así la Magnitud del Potente Sismo

Del terremoto a la alerta por tsunami

El fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el noreste de Japón por la mañana provocó órdenes de evacuación para cerca de 90 mil residentes y alertas de tsunami que horas más tarde se rebajaron a avisos.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) dijo inicialmente que un tsunami con olas de hasta tres metros podría golpear la costa noreste de Japón después de que el terremoto sacudiera la costa.

Se emitieron alertas de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, y se observaron olas de 20 a 70 centímetros de altura en varios puertos, dijo la JMA.

En las primeras horas del martes, la JMA rebajó las advertencias a avisos, lo que significa que ahora ve menores alturas de ola estimadas y menos riesgo de inundación.

El epicentro del sismo se situó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 54 kilómetros, añadió la agencia.

En la escala japonesa de intensidad sísmica de 1 a 7, el temblor se registró como "superior a 6" en la ciudad de Hachinohe, prefectura de Aomori, un sismo lo bastante fuerte como para que sea imposible mantenerse de pie o moverse sin arrastrarse.

En este tipo de temblores, la mayoría de los muebles pesados pueden derrumbarse y los azulejos de las paredes y los cristales de las ventanas resultan dañados en muchos edificios.

Con información de: N+ y Reuters

