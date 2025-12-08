Presidente de Perú Dice que Caso Betssy Chávez, Asilada en Embajada de México, No es Importante

El presidente interino de Perú, José Jerí, restó importancia este lunes 8 de diciembre de 2025 a la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia diplomática de México en Lima a la espera de un salvoconducto para viajar a ese país.

En declaraciones a un programa web del portal del diario El Comercio, Jerí indicó que la resolución del caso podría extenderse hasta que asuma el próximo gobierno, que será elegido en los comicios generales de 2026. El mandatario señaló que las próximas semanas serán claves, aunque dejó abierta la posibilidad de que el asunto no se resuelva durante su gestión.

"Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país", afirmó el presidente interino sobre el documento que Perú debe extender para que Chávez pueda abandonar el territorio peruano y viajar a México.

El mandatario insistió en que el caso no representa una prioridad para su gobierno. Además, cuestionó a quienes buscan convertir el tema en un asunto de Estado, señalando que sectores con simpatía hacia la ex funcionaria intentan protegerla.

No es un tema importante (...) unos sectores por protegerla tal vez, que tienen simpatía, coincidencia y la quieran proteger o ponerla como un tema de Estado, están muy equivocados

¿Cómo ha sido el caso de Betssy Chávez?

Chávez ingresó a la residencia diplomática de México en Lima en noviembre pasado, después de que un juez peruano ordenara su detención con cinco meses de prisión preventiva. La ex primera ministra enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, por el que la Fiscalía solicita 25 años de cárcel por el delito de rebelión.

La ex funcionaria ya había estado en prisión preventiva de junio de 2023 a septiembre de 2025, pero fue liberada luego de que el Tribunal Constitucional reconociera que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la medida cautelar.

Video: Ordenan Captura Internacional de Betssy Chávez, Ex Primera Ministra de Perú.

El juez Juan Carlos Checkley justificó la nueva orden de prisión preventiva por el riesgo de fuga de Chávez, argumentando que es "palpable" debido a su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

La situación ha generado tensiones diplomáticas entre Perú y México. Tras el otorgamiento del asilo político a Chávez, Perú rompió relaciones diplomáticas con el país norteamericano y el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el gobierno peruano confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su territorio, incluyendo la inviolabilidad de la residencia oficial en Lima, así como sus bienes y archivos, de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963. El primer ministro Ernesto Álvarez descartó que Perú vaya a irrumpir en la sede diplomática mexicana para detener a la ex funcionaria, diferenciándose de la medida que tomó Ecuador cuando ingresó por la fuerza a la embajada de México para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.

Por su parte, México reiteró su petición de un salvoconducto en favor de Betssy Chávez, de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), a fin de que la ex primera ministra pueda ser trasladada fuera del país.

