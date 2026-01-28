Peso se Debilita y Cae luego de Anuncio de la Fed; Así Cotiza frente al Dólar Hoy al Cierre

El peso mexicano se depreció este miércoles 28 de enero después de tres sesiones de ganancias después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo estables las tasas.

La moneda cotizaba en 17.18 por dólar en la recta final de los negocios, con un retroceso de un 0.33% frente al precio de referencia del miércoles, cuando llegó a fortalecerse hasta 17.11 pesos, un nivel no visto desde junio de 2024.

¿Por qué se depreció el peso hoy?

En su conferencia de prensa luego de la declaración, el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, echó por tierra la posibilidad de que la entidad pueda subir los tipos de interés.

"Desde mi punto de vista, la Fed no tiene prisa", opinó Diego Albuja, analista de mercados del bróker digital ATFX Latam.

Powell busca evitar un recorte prematuro que pueda reactivar la inflación. Mientras la economía se mantenga firme y la inflación no muestre una convergencia más clara hacia el 2%, la Fed preferirá mantenerse en pausa y observar

Bolsa anota nuevo récord

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió a un nuevo récord máximo de 70 mil puntos. El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ascendió un 1.57% a 69 mil 960.09 puntos, según datos preliminares de cierre.

Durante la jornada llegó a anotar un máximo histórico de 70 mil 37.79 unidades, en un mercado también con la mira puesta en los reportes de resultados del cuarto trimestre.

Con información de: Reuters

