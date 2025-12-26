Precio del Dólar: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso Hoy Viernes 26 de Diciembre de 2025?

El precio del dólar hoy viernes 26 de diciembre de 2025 en México es de 17.95 pesos por billete verde en promedio, en una jornada marcada por el cierre de la banca por ser día feriado.

¿Cómo cerró el tipo de cambio entre el peso y el dólar el 24 de diciembre de 2025?

Este miércoles 24 de diciembre, el dólar cerró en su cotización, en 17.94 pesos por cada moneda estadounidense.

Dólar FIX publicado en el DOF para el 26 de diciembre de 2025

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.9248 pesos por dólar para este viernes 26 de diciembre.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 26 de diciembre, según Banxico, en 17.9332 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar en bancos hoy 26 de diciembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 16.55 18.64 BBVA Bancomer 16.87 18.42 Banorte 16.75 18.25 Banamex 17.39 18.39 Scotiabank 16.00 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Historias recomendadas:

LECQ