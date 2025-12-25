Precio del Dólar Hoy JUEVES 25 de Diciembre de 2025: Así Está el Tipo de Cambio con el Peso

En esta jornada de Navidad, el precio del dólar hoy jueves 25 de diciembre de 2025 en México es de 17.94 pesos por billete verde en promedio.

Así cerró el tipo de cambio entre el peso y el dólar el 24 de diciembre de 2025

Este miércoles 24 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cerró en su cotización en 17.94 pesos, de acuerdo con información del Banxico.

Dólar FIX publicado en el DOF para el 25 de diciembre de 2025

Por ser día feriado, no se publica en el DOF el dólar FIX, ya que Banxico lo establece solo para los días hábiles.

Mientras que el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 25 de diciembre, según Banxico, en 17.9332 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar en bancos hoy 25 de diciembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 16.55 18.64 BBVA Bancomer 16.87 18.42 Banorte 16.75 18.25 Banamex 17.39 18.39 Scotiabank 16.00 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

