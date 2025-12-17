Peso Mexicano Rompe Racha Positiva y Cae desde Su Mejor Nivel en Año y Medio

El peso mexicano retrocedió este miércoles 17 de diciembre de 2025 por un ajuste de posiciones en la jornada previa a la decisión de política monetaria de Banco de México (Banxico), que se espera que anuncie un nuevo recorte a su tasa clave.

La divisa mexicana se negociaba en 17.99 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0.23% después de una racha de seis jornadas de ganancias que la llevaron a alcanzar niveles no vistos desde julio del año pasado.

¿Por qué se depreció el peso frente al dólar?

El repliegue del peso estuvo en línea con un fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense, en una sesión marcada por comentarios de funcionarios de la Reserva Federal (Fed).

Temprano, el gobernador del banco central estadounidense Christopher Waller dijo que aún hay margen para recortar las tasas de interés, debido a la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

Bolsa mexicana cierra a la baja

En tanto, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendió un 1.11% a 62 MIL 528.06 puntos, revirtiendo sus ganancias iniciales.

La bolsa anotó su tercera sesión de pérdidas después de haber alcanzado un récord histórico de 65 mil 250 unidades.

Los títulos de la minorista Grupo La Comer encabezaron el retroceso, con un 3.80% menos a 38.99 pesos, seguidos por los de Gentera, que restaron un 3.57% a 41.56 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó 12 puntos base a un 8.98%, mientras que la tasa a 20 años descendió cuatro, a un 9.46%.

