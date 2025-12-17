Dan Bongino, Subdirector del FBI, Renuncia a su Cargo; Dejará sus Funciones en Enero de 2026

Dan Bongino, subdirector del FBI, anunció el miércoles 17 de diciembre de 2025 que renunciará a su cargo el próximo mes, poniendo fin a una gestión breve y conflictiva en el segundo puesto más importante de la oficina federal de investigaciones.

"Dejaré mi puesto en el FBI en enero", escribió Bongino en su cuenta de redes sociales, donde también agradeció al presidente Donald Trump, a la fiscal general Pam Bondi y al director Kash Patel por la oportunidad.

I will be leaving my position with the FBI in January.

I want to thank President Trump, AG Bondi, and Director Patel for the opportunity to serve with purpose.

Most importantly, I want to thank you, my fellow Americans, for the privilege to serve you.

God bless America, and… — Dan Bongino (@FBIDDBongino) December 17, 2025

La renuncia se produce tras una serie de controversias que marcaron su paso por la agencia. Durante su mandato, Bongino enfrentó choques con el Departamento de Justicia por el manejo de los archivos del caso Jeffrey Epstein y tuvo que reconciliar las realidades de su trabajo policial con las afirmaciones provocativas que había hecho en su anterior papel como conductor de un popular podcast.

La designación de Bongino para el puesto número dos del FBI había sido considerada poco convencional desde el inicio. Históricamente, esta posición ha implicado la supervisión de las operaciones diarias de la agencia y típicamente ha sido ocupada por agentes de carrera. Aunque Bongino trabajó previamente como oficial de policía de la ciudad de Nueva York y agente del Servicio Secreto, ni él ni Patel tenían experiencia en el FBI antes de ser seleccionados para sus cargos.

Trump instaló a Bongino en el rol en marzo, después de años en los que el ahora renunciante funcionario se desempeñó como presentador de podcast de extrema derecha. Desde esa plataforma, Bongino criticó repetidamente al FBI y promovió teorías conspirativas relacionadas con el caso de tráfico sexual de Epstein y las bombas caseras descubiertas en Washington el 6 de enero de 2021.

Así se expresó Bongino en su mensaje de despedida:

Lo más importante es que quiero agradecerles a ustedes, mis compatriotas estadounidenses, por el privilegio de servirles

La partida de Bongino es una de las renuncias de más alto perfil de la administración Trump. Su salida ocurre en un momento en que el liderazgo del FBI ha sido objeto de críticas por el uso de un avión gubernamental por parte del director Patel para fines personales y por publicaciones en redes sociales sobre investigaciones activas.

Con información de AP.

