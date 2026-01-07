Precio del Dólar Hoy al Cierre: Peso Mexicano se Aprecia ante Caída de Mercado Laboral en Estados Unidos

El peso mexicano se apreció este miércoles 7 de enero de 2026 luego de una sesión errática tras la publicación de una serie de datos económicos mixtos en Estados Unidos, entre ellos, un reporte que mostró que la nómina privada repuntó en diciembre, aunque menos de lo previsto.

La moneda local cotizaba en 17.96 por dólar, con una ganancia de un 0.12%, en la recta final de los negocios. Durante la jornada osciló en un estrecho rango entre 17.94 y 18.00 unidades, en un mercado también con la mirada puesta en noticias.

¿Por qué se apreció hoy el peso frente al dólar?

Las contrataciones del sector privado crecieron en 41 mil el mes pasado luego de haber caído en una cifra revisada de 29 mil puestos de trabajo en noviembre, según el Informe Nacional de Empleo ADP. Los economistas anticipaban un aumento de 47​​​ mil posiciones laborales.

Por la mañana se dio a conocer, además, que la actividad del sector servicios estadounidense repuntó de forma inesperada en diciembre y otro reporte mostró que las ofertas de empleo bajaron más de lo esperado en noviembre. A su vez, los nuevos pedidos de bienes de fábrica cayeron en octubre.

Las cifras anteceden a un esperado informe el viernes de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola, que podría ser clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.

Por ahora, la atención está puesta en los comentarios que ofrecerá la vicepresidenta de Supervisión del banco central estadounidense, Michelle Bowman, en un evento en California más tarde.

"Mientras no se presenten sorpresas relevantes en datos macroeconómicos, el dólar/peso mexicano podría mantenerse operando dentro de un rango relativamente estrecho, estimado entre 17.90 y 18.05", afirmó Diego Albuja, analista de mercados del bróker digital ATFX Latam.

El próximo catalizador clave será la publicación de datos de empleo e inflación en Estados Unidos, que podrían redefinir las expectativas de tasas y marcar la próxima dirección del tipo de cambio

Bolsa mexicana retrocede

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores descendió un 0.23% a 64 mil 872.46 puntos, arrastrado principalmente por empresas del sector minero ante un repliegue de los precios de los metales.

Los títulos de Grupo México encabezaron el declive, con un 2.08% menos a 176.32 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, que restaron un 1.88% a 952.29 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR bajó nueve puntos base a un 8.73%, igual que la tasa a 20 años, que culminó el día en un 9.29%.

