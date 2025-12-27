Precio del Dólar Hoy SÁBADO 27 de Diciembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy sábado 27 de diciembre de 2025 en México es de 17.91 pesos por billete verde en promedio.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 26 de diciembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 26 de diciembre de 2025 fue de 17.8930 pesos por divisa estadounidense.

¿Se publica el dólar FIX en el DOF el sábado 27 de diciembre de 2025?

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este sábado no se publica.

Una vez que se obtiene la cifra, se hace oficial al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que será la que un día después se tomará como referencia.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 27 de diciembre, es de 17.9248 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 27 de diciembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 16.50 18.59 BBVA Bancomer 16.84 18.37 Banorte 16.65 18.25 Banamex 17.33 18.33 Scotiabank 16.00 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Historias recomendadas:

LECQ