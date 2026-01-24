Preocupa a Clientes y Agentes de Seguros los Cambios a Ley del IVA

Desde el 1 de enero pasado, entraron en vigor cambios a la Ley del IVA. Las compañías de seguros en el país ahora ya no podrán acreditar este impuesto en los siniestros que cubran sus pólizas, es decir, tendrán que pagar este gravamen sin poder recuperarlo.

Esto tiene preocupados a clientes y agentes de seguros, pues prevén que los costos de las pólizas, sobre todo de seguros de gastos médicos mayores se incrementen muy por arriba del promedio de otros años.

Alicia Cárdenas tiene 26 años con su seguro de gastos médicos, pero en los últimos años los incrementos que registró su póliza, considera, son desproporcionados.

En los últimos 3 años es una locura lo que he pagado

En octubre del año pasado se incrementó 11.3%, por lo que ahora paga casi 185 mil pesos anuales. Y teme que en su próxima renovación los incrementos le impidan pagar su póliza.

Otros compañeros y amigos que conozco, pues todos están esperando que va a ser un alza importante. Sabemos que es dependiendo, pues si tienes siniestros, dependiendo tu aseguradora, dependiendo también tu edad, la edad cuenta mucho. Si eres mujer, si eres hombre, también cuenta mucho

Y es que este 2026 se prevé que las pólizas de seguros de gastos médicos y de autos sufran un incremento mayor a otros años. Esto debido a la modificación que hizo Hacienda a la acreditación del IVA que antes reclamaban las aseguradoras en el pago de los siniestros.

Al respecto Francisco Urióstegui, director asociado para Aseguradoras Moody’s México, indicó:

Definitivamente va a ser un efecto negativo para la mayoría de las aseguradoras y para los clientes. En el escenario directo, pues se transferiría directamente el 16% más los incrementos relacionados con la inflación de los riesgos que estén cubriendo

Los expertos advierten que los incrementos rondarán entre el 20 y el 35%, dependiendo de la aseguradora y del monto que estas absorban por la nueva disposición fiscal.

Por su parte Erick Ocampo de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, señaló:

La inflación médica es el costo incremental que tiene año con año los servicios de salud, yo creo que debe de andar cerca del 20% entre inflación médica e impactos, pero insisto, depende de cada estrategia este del personal técnico de cada aseguradora

El gobierno federal asegura que no debería de haber incrementos en las pólizas de gastos médicos.

Durante una conferencia en Palacio Nacional del 19 de enero, Edgar Amador, secretario de Hacienda, explicó:

Y en este caso, en particular, el precio va a determinar, de la oferta, de la demanda de estos productos. Y no vemos, digamos, condiciones para que de manera inmediata haya un incremento en las primas

En México existen 14 millones de pólizas de gastos médicos. Para algunos, estos aumentos representarían una carga que tal vez no puedan costear.

Como lo refiere Alicia Cárdenas:

Con los nuevos cambios que han surgido, o sea, sí, ya temo que obviamente ya no tendré posibilidades ni siquiera de pagarlo

