AT&T Compensa con Más de 43 Millones de Pesos a Usuarios Afectados por Falla Masiva: Profeco
Falla en el servicio de voz y datos de la compañía de telecomunicaciones afectó en septiembre pasado a poco más de 2.3 millones de usuarios en México
El pasado 3 de septiembre, el servicio de voz y datos de la compañía de telecomunicaciones móviles AT&T presentó intermitencias en algunas zonas del país, impidiendo que millones de usuarios pudieran comunicarse.
A fin de proteger los derechos de los afectados de este servicio de telecomunicaciones y en apego a uno de los derechos básicos de las personas consumidoras de recibir un servicio seguro y de calidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solicitó a la firma que otorgara una compensación.
De acuerdo con datos de la dependencia a cargo de César Iván Escalante Ruiz, la falla del proveedor afectó a poco más de 2.3 millones de usuarios en México.
¿Cómo compensará AT&T a los usuarios?
Al respecto, AT&T atendió el requerimiento de la Profeco e inició el proceso para compensar a los usuarios:
- En la modalidad de prepago, en noviembre la compañía compensó a un total de un millón 665 mil 444 personas usuarias afectadas con 100 MB de datos adicionales con una vigencia de cinco días.
- En la modalidad de pospago, AT&T otorgará 1 GB de datos adicionales con vigencia de 30 días a 689 mil 780 personas usuarias.
La compensación ocurrirá entre los ciclos de facturación de diciembre de 2025 y enero de 2026, precisó el operador de telecomunicaciones móviles.
Más de 43 millones en compensaciones a usuarios
Con las acciones de intermediación, se estima un monto recuperado de alrededor de 43 millones 455 mil 860 pesos en favor de las personas consumidoras afectadas.
- La compensación se realiza en especie y equivale a un monto total recuperado.
Por lo anterior, la Profeco refrendó su compromiso para garantizar el derecho a la compensación cuando un proveedor no cumple con lo que ofrece.
