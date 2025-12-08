AT&T Compensa con Más de 43 Millones de Pesos a Usuarios Afectados por Falla Masiva: Profeco

El pasado 3 de septiembre, el servicio de voz y datos de la compañía de telecomunicaciones móviles AT&T presentó intermitencias en algunas zonas del país, impidiendo que millones de usuarios pudieran comunicarse.

A fin de proteger los derechos de los afectados de este servicio de telecomunicaciones y en apego a uno de los derechos básicos de las personas consumidoras de recibir un servicio seguro y de calidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solicitó a la firma que otorgara una compensación.

De acuerdo con datos de la dependencia a cargo de César Iván Escalante Ruiz, la falla del proveedor afectó a poco más de 2.3 millones de usuarios en México.

¿Cómo compensará AT&T a los usuarios?

Al respecto, AT&T atendió el requerimiento de la Profeco e inició el proceso para compensar a los usuarios:

En la modalidad de prepago, en noviembre la compañía compensó a un total de un millón 665 mil 444 personas usuarias afectadas con 100 MB de datos adicionales con una vigencia de cinco días.

La compensación ocurrirá entre los ciclos de facturación de diciembre de 2025 y enero de 2026, precisó el operador de telecomunicaciones móviles.

Más de 43 millones en compensaciones a usuarios

Con las acciones de intermediación, se estima un monto recuperado de alrededor de 43 millones 455 mil 860 pesos en favor de las personas consumidoras afectadas.

La compensación se realiza en especie y equivale a un monto total recuperado.

Por lo anterior, la Profeco refrendó su compromiso para garantizar el derecho a la compensación cuando un proveedor no cumple con lo que ofrece.

