¿Qué Es Arrendamiento Húmedo y Por Qué los Pilotos se Oponen a Su Aplicación en México?

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) se manifestó este lunes 1 de diciembre frente a las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para pedir la revocación de la autorización a Volaris para operar aeronaves con matrícula extranjera mediante la figura de arrendamiento húmedo, la cual permite la contratación de tripulaciones de otros países.

Cerca de las 10:00 horas de la mañana, los pilotos se congregaron en las afueras de las oficinas de la SICT, ubicadas en la alcaldía Coyoacán, para exigir la apertura al diálogo por parte de las autoridades en torno a la autorización temporal de Volaris para arrendar hasta siete aeronaves por un periodo limitado de hasta 43 días durante la temporada alta de fin de año.

SICT afirma que arrendamiento húmedo es legal

Al respecto, en un comunicado la SICT aseguró que la figura de arrendamiento húmedo es un procedimiento legal sustentado en:

Los artículos 83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Artículo 45, último párrafo de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

La Circular Obligatoria CO AV-08.3/20.

Por lo anterior, añadió la dependencia federal, dicha figura de arrendamiento no vulnera el artículo 32° Constitucional que exige que las aeronaves con matrícula mexicana sean operadas por tripulaciones mexicanas. "La SICT reitera su disposición al diálogo constructivo con todos los actores de la aviación para seguir avanzando hacia un sistema más seguro, eficiente y moderno", subrayó en el documento.

En tanto que la aerolínea Volaris señaló en un comunicado que acordó con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica (STIA) que no habrá afectaciones en la plantilla laboral, que ningún colaborador verá reducidas sus jornadas y que todos los vuelos contarán con miembros de la tripulación de la compañía.

¿Qué es el arramiento húmedo?

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el arrendamiento húmedo consiste en un acuerdo de voluntades por medio del cual el arrendador concede el uso o goce temporal de una aeronave, incluidas las tripulaciones de vuelo y de sobrecargos de la misma, al arrendatario que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio concertado.

"Dicha figura está prevista en la legislación nacional, por lo que resulta ajustada a derecho, ya que en casos excepcionales y temporales, las aeronaves con matrícula extranjera, arrendadas por los concesionarios o permisionarios mexicanos, pueden ser operadas en el país", añadió la autoridad aeronáutica mexicana.

¿Por qué Volaris recurrió al arrendamiento húmedo?

Volaris tomó esta decisión ante el incremento en el número de revisiones a los motores NEO del fabricante Pratt & Whitney (P&W), programadas para diciembre de 2025 y enero de 2026, superior a lo originalmente previsto y que reduciría la disponibilidad de aeronaves durante esta temporada.

Lo anterior se debe a que desde 2023, el fabricante Pratt&Whitney realiza llamados a inspección a sus motores, lo que ha afectado a más de 50 aerolíneas a nivel mundial. "Ante la inminencia de la temporada alta y un mayor número de motores llamados a revisión, Volaris priorizó la seguridad y la protección de los planes de viaje de sus clientes", explicó la aerolínea.

Sobre dicha medida, similar a la anunciada por Viva en 2023, la AFAC puntualizó en aquel entonces que la implementación del arrendamiento húmedo le permita a las aerolíneas continuar con la prestación del servicio público sin paralizar las vías generales de comunicación en beneficio de la población.

