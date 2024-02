¿Qué es el saldo promedio diario de tu tarjeta de crédito?

Foto: Freepik

¿Cómo afecta tus finanzas el saldo promedio diario?

Elde unaes una suma que calculan losde acuerdo al monto deque debes cubrir en el mes según las compras que hayas realizado.En ocasiones al momento de pagar la tarjeta de crédito es común escuchar que se aplicará la tasa de interés de acuerdo al saldo promedio de cada mes. Esta terminología puede ser complicada de entender, pues usualmente se piensa que los intereses se calculan con base en gasto total, cuando realmente no es así.El saldo promedio diario de la tarjeta de crédito varía de acuerdo al uso que se le de a ésta. Para esto debemos entender cuándo son las fechas de corte de nuestra tarjeta, y en qué momento se abre un nuevo periodo de compras. De acuerdo a eso se sumará el saldo promedio que gastes en ella desde el inicio de tu periodo, hasta el momento en que sea el corte.En ese caso, imagina que el primer día no compras nada; en ese caso el saldo es de cero pesos. Pero si al otro día gastamos $200, ahora el saldo promedio será por esa cantidad. Si al siguiente día además compramos algo de 150 pesos; entonces el saldo de tu tarjeta será de $350 pesos. Aun cuando al cuarto día no compremos nada, como ya aumento nuestro saldo promedio la deuda será ahora de $700 pesos.Es decir que cada vez se sumará el monto que se haya gastado con el del siguiente periodo. Es por ello que siguiendo el ejemplo anterior después de los 350 pesos no deberías gastar más en todo el mes; pues el monto al pagar podría llegar hasta los $9 mil 450 pesos divididos en 30 días para calcular el Saldo Promedio Diario.Si no liquidas cada mes tu tarjeta, el saldo promedio diario tenue de afectar en el cálculo de intereses que vayas a pagar al final del mes. Por ello, es mejor pagar antes de tu fecha de corte pues así reduces tu saldo promedio diario.Sin embargo, si eres una persona que si paga de manera puntual y liquida sus deudas, entonces este factor no es importante pues no variaría los intereses que se te cobran cuando realices tu pago.https://youtu.be/8lJSx6SKucY