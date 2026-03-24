¿Quién Fue el Empresario Jorge Kahwagi Gastine y De Qué Murió?

El ámbito empresarial, periodístico y académico de México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Kahwagi Gastine, presidente del Consejo de Administración de Grupo Crónica y figura prominente de la industria nacional. El deceso ocurrió este lunes 23 de marzo de 2026, a la edad de 85 años.

La noticia fue validada por el diario La Crónica de Hoy, institución que lideró durante décadas, así como por diversos organismos empresariales y figuras de la vida pública que lamentaron la pérdida de quien fuera un pilar en la comunicación y el desarrollo industrial del país.

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¿Quién fue Jorge Kahwagi Gastine?

Nacido el 8 de noviembre de 1943 y de ascendencia libanesa, Kahwagi Gastine consolidó una trayectoria polifacética que abarcó desde el derecho hasta la alta dirección de empresas. Su legado se divide en tres pilares fundamentales:

Líder de medios: Como presidente de Grupo Crónica, transformó al diario La Crónica de Hoy en un referente informativo. Además, impulsó el Premio Crónica, galardón que reconoce la excelencia en ciencia, academia y cultura en México. Referente industrial: Ocupó cargos de alta relevancia gremial, destacando como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). Promotor educativo y deportivo: Formó parte del patronato del CONALEP y de la junta de gobierno del Cinvestav del IPN. En el deporte, presidió la Federación Mexicana de Golf y el Club de Golf Tequisquiapan.

En el ámbito empresarial, también fue fundador de Inmobiliaria Layla y propietario de Cosmocolor, empresa clave en la emisión de documentos de identidad oficiales en México.

¿De qué murió el empresario?

Hasta el momento, la familia de Jorge Kahwagi Gastine no ha revelado las causas oficiales de su fallecimiento. Fuentes cercanas y reportes de medios nacionales indican que el deceso ocurrió en la Ciudad de México y, dada su avanzada edad (85 años), se presume que pudo tratarse de causas naturales.

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