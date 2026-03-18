Reserva Federal de Estados Unidos Mantiene sin Cambios su Tasa de Interés

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en una horquilla de entre 3.5 y 3.75 por ciento, en una resolución que se ajustó a lo que los mercados ya anticipaban.

La decisión llega en un entorno económico complejo, marcado por la guerra con Irán, una inflación que no cede del todo y un mercado laboral que comenzó el año con pérdidas de empleo.

La guerra con Irán pone en pausa cualquier cambio en la política monetaria

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) advirtió al término de su reunión de dos días que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada" y que las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre la economía estadounidense aún no son claras.

A pesar de ese panorama, el organismo reconoció que la actividad económica ha mantenido su dinamismo.

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido", señaló la Fed en su comunicado.

Inflación por encima del objetivo y empleo en números rojos

El banco central también hizo un balance de sus dos mandatos fundamentales —pleno empleo e inflación cercana al 2%— y el diagnóstico no es del todo favorable en ninguno de los dos frentes.

En materia de precios, la inflación subyacente de febrero cerró en 2.5% anual, medio punto por encima de la meta. En el mercado laboral, el panorama fue aún más preocupante: el mes pasado se destruyeron 92,000 empleos, aunque la tasa de desempleo se mantuvo relativamente estable.

Trump presiona a Powell, que deja el cargo en mayo

La decisión de no tocar las tasas se tomó pese a la presión que el presidente Donald Trump ha ejercido sobre el organismo para que baje el costo del dinero. Trump incluso solicitó una reunión de emergencia con la Fed para abordar una reducción inmediata de tasas, vinculando la petición al encarecimiento del petróleo derivado de la guerra con Irán.

Jerome Powell presidió esta reunión del FOMC por penúltima vez. Tiene previsto dejar el cargo en mayo, y Trump ya ha nominado a Kevin Warsh, exgobernador de la entidad, como su sucesor.

Con información de EFE.

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