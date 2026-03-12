Revisión del T-MEC: Canadá Defiende Acuerdo Trilateral Mientras México Alista Misión Comercial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció este jueves una misión comercial a Canadá programada para el 7, 8 y 9 de mayo, en la que participarán representantes de los sectores más importantes del país. La visita llega en un momento de definición para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión está próxima.

Por instrucción de Sheinbaum, México lleva sus productos al norte

La misión fue ordenada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ebrard explicó el propósito del viaje ante el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, con quien compartió el anuncio.

"Reserven el próximo 7, 8 y 9 de mayo, vamos a Canadá, vamos con todo, señor embajador, amistosamente, vamos a presentar nuestros productos, vamos a promover nuestro país. Esto se deriva de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y, como ustedes saben, se tiene que cumplir con los compromisos que hace nuestro país", señaló el secretario.

La delegación incluirá representantes de distintos sectores comerciales, aunque Ebrard no detalló qué industrias específicas participarán en la gira.

El embajador de Canadá y su postura ante el T-MEC

En el mismo foro, el embajador Mackay fijó la posición de su país frente a la revisión del tratado. El diplomático calificó la negociación como una "oportunidad crítica" para preservar y mejorar la relación comercial de América del Norte, y dejó en claro que Canadá apuesta por mantener el formato trilateral del acuerdo.

"La posición es clara sobre mantener un acuerdo trilateral", sostuvo Mackay, en referencia al marco bajo el cual se dará la próxima revisión del T-MEC.

¿Qué sigue para el T-MEC y la relación comercial norteamericana?

La misión de Ebrard a Canadá y las declaraciones de Mackay ocurren en el contexto previo a la revisión formal del T-MEC, proceso en el que los tres países de América del Norte deberán definir las condiciones bajo las que continuará operando el tratado.

Canadá, según su embajador, busca que esa negociación preserve el bloque como unidad y no se convierta en una serie de acuerdos bilaterales separados.

