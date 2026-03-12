Asesinan a Claudia Ivett Rodríguez, Lideresa del PRI en la Costa Chica de Guerrero

El asesinato de Claudia Ivette Rodríguez Hernández, presidenta seccional del PRI en el municipio de Ometepec y dirigente del partido en la Costa Chica de Guerrero, se dio a conocer este jueves 12 de marzo de 2026. La noticia trascendió a través del senador Manuel Añorve Baños, coordinador de su partido, quien la difundió en su cuenta de X.

¿Quién era Claudia Ivette: priista y ex comisaria en Guerrero?

Además de encabezar la estructura seccional del PRI en Ometepec, Rodríguez Hernández se había desempeñado previamente como comisaria municipal de la comunidad de Milpillas, según el pronunciamiento del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido en Guerrero.

El CDE repudió el crimen en un comunicado:

"Condenamos enérgicamente el homicidio de nuestra compañera Claudia Ivette Rodríguez Hernández, Presidenta Seccional de nuestro partido, en el municipio de Ometepec", y exigió justicia a las autoridades correspondientes.

El senador Añorve también exige resultados

Por su parte, Añorve Baños condenó el crimen en X y exigió "una investigación a fondo y resultados inmediatos". En su mensaje, el senador refirió a la víctima como Claudia Ivett Rodríguez Estrada —con un apellido materno distinto al que consigna el CDE—, diferencia que no ha sido aclarada por ninguna de las partes.

El legislador también reiteró su respaldo a Alejandro Bravo Abarca, dirigente estatal del partido, y expresó solidaridad con la familia.

Foto: Captura de pantalla.

Historias recomendadas:

CT