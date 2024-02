Foto: iStock

Las monedas antiguas son objetos que podrían hacerte ganar dinero, ya que existen muchosde monedas que pagan por obtenero divisas de otras épocas. Pero también eles un lugar en donde puedes cambiarlas.Cualquier banco o institución financiera tiene autorización para recibir tus billetes y monedas viejas. En dichos establecimientos se realizará una valuación del precio real de la moneda como objeto de cambio, el cual puede ser, desde el equivalente a lo que marque la divisa o por el contrario, solo unos cuantos centavos.No obstante, si realmente quieres conseguir dinero y no solo deshacerte de ellas, el banco no siempre es la mejor opción, pues en estos lugares no te darán la cantidad de acuerdo a su valor histórico, antigüedad, o tampoco por su valor para los coleccionistas . Únicamente te darán la cantidad a la que equivale según la escala de valor monetario.Los fanáticos de la numismática recomiendan realizar la venta de monedas en sitios especializados como comercios de venta de oro y objetos históricos, casas de moneda e incluso bazares o convenciones de coleccionistas. Esto debido a que en dichos lugares se encuentran expertos que sabrán valorar una pieza de acuerdo con su historia, los detalles, el material en el que está hecho y otros elementos que solo los conocedores saben distinguir.También existe la opción de vender tus monedas y billetes de colección en páginas de internet. Plataformas como Mercado Libre o eBay se han vuelto nichos especiales para coleccionistas que buscan intercambiar piezas y vender o comprar preciados tesoros de otras épocas. Por ejemplo, una moneda de 1984 con la figura de Coyolxauhqui, diosa de la luna azteca, se oferta en internet por arriba de los 30 mil pesos, mientras que en el banco solo equivale a 5 centavos.Si buscas obtener dinero acércate a establecimientos y páginas de internet especializadas. Mientras que si solo esperas deshacerte de ellas, acude al banco.https://youtu.be/T2z2BPodAlE