Secretario de Hacienda Indica que el Crecimiento Económico para 2026 Podría Alcanzar el 3%

Este jueves, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, mostró su optimismo en la expectativa de crecimiento económico para este 2026, acercándola al 3% conforme se reduzca la incertidumbre comercial y se recupere la demanda interna.

“Conforme el contexto externo se estabilice y se despejen temas en la agenda comercial, la confianza debería imponerse gradualmente, permitiendo que la demanda interna recupere el dinamismo. Proyectamos un crecimiento más sólido hacia 2026 que se consolidará hacia 2027 conforme la inversión pública y privada se materialicen. No es solo nuestra perspectiva, diversos organismos han revisado al alza sus expectativas, la OCDE, por ejemplo, elevó su revisión al 1.4; el Banco de México, a 1.6, y las expectativas tendrán un crecimiento cercano al 3% rumbo al final de este ejercicio”

En la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, Amador Zamora reconoció la importancia del ajuste fiscal y del T-MEC, factores que impulsaron al último trimestre de 2025.

“Históricamente el primer año de una administración suele tener un crecimiento por debajo de la tendencia y en este primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, logramos crecer por arriba, fue posible en parte porque el ajuste fiscal equivalente a un punto del PIB. México mantiene una ventaja relativa muy clara, aún en un entorno de mayores tasas arancelarias globales, responde, en buena medida, a un uso sin precedentes del tratado de Libre Comercio, entre 2021, 2024 en promedio, apenas 51% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos se acogían a los beneficios del tratado, en 2025, esta proporción ascendió 89%”

Por otro lado, el presidente del Consejo de Administración de Banamex, Fernando Chico Pardo, dijo que los inversionistas mantuvieron la confianza en el país.

“Comentaba hace unos momentos con el secretario, el día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo de los eventos de ‘El Mencho’, y no hubo ninguno que dudó o tuvo algún segundo pensamiento. Nada. Todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones. Esto habla maravillas de México”

En tanto, Manuel Romo, director general del Grupo Financiero de Banamex, aseguró que México es un país de oportunidades y que este año será determinante.

“La oportunidad es enorme en un mundo que se polariza, México puede y debe ser el puente estructural, y para ello, necesitamos detonar un mayor crecimiento económico a través de la inversión”

Con información de Mónica Garduño

LECQ